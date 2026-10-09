Nieuwe interlandkalender nu al onder vuur: voetbalbonden willen ingrijpende beslissing terugdraaien

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Nieuwe interlandkalender nu al onder vuur: voetbalbonden willen ingrijpende beslissing terugdraaien
Foto: © photonews
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De nieuwe interlandkalender staat amper enkele weken na de invoering al zwaar onder druk. Wat bedoeld was om de belasting van voetballers te verminderen, lijkt net het tegenovergestelde effect te hebben. Volgens de Britse krant The Guardian willen heel wat Europese voetbalbonden het systeem alweer afschaffen.

Tijdens de voorbije interlandperiode moesten de Europese nationale ploegen vier Nations League-wedstrijden afwerken. Die werden doorgaans binnen elf dagen gespeeld, terwijl de volledige interlandonderbreking drie weken duurde.

Het nieuwe systeem vervangt de afzonderlijke interlandperiodes van september en oktober. Maar de eerste ervaringen blijken allesbehalve positief.

Europese voetbalbonden willen verandering

Volgens The Guardian werd de situatie donderdag uitgebreid besproken tijdens een vergadering van Europese voetbalbonden in Berlijn. Het verzet tegen de nieuwe kalender bleek vrijwel unaniem. Verschillende vertegenwoordigers uitten stevige kritiek op de fysieke belasting, het toenemende blessurerisico en de organisatorische gevolgen.

Onder anderen Debbie Hewitt en Mark Bullingham, respectievelijk voorzitter en algemeen directeur van de Engelse voetbalbond, kaartten de problemen aan. De kleinere voetballanden voelen zich bovendien benadeeld. Zij beschikken over minder brede selecties en kunnen hun belangrijkste spelers daardoor moeilijker rust gunnen.

Ook financieel zijn er zorgen. Twee thuiswedstrijden kort na elkaar verkopen, blijkt voor sommige bonden bijzonder moeilijk.

Ook Rode Duivels ondervinden gevolgen

De discussie is ook relevant voor België. De Rode Duivels werkten tijdens de voorbije interlandperiode vier Nations League-wedstrijden af, waaronder twee confrontaties met Frankrijk.

De opeenvolging van wedstrijden zorgde voor een bijzonder druk programma, terwijl ook veel spelers bij hun clubs al zwaar belast worden. The Guardian vermeldt niet expliciet welk standpunt de Belgische voetbalbond tijdens de vergadering innam.

FIFA maakt snelle aanpassing moeilijk

De Europese bonden willen dat UEFA bij FIFA aandringt op een terugkeer naar de vroegere kalender met kortere interlandperiodes. Een snelle aanpassing lijkt echter bijzonder moeilijk. De internationale wedstrijdkalender werd in 2023 goedgekeurd en ligt voorlopig vast tot 2030.

Ondanks het brede protest is het dus onzeker of de voetbalbonden hun zin krijgen. Voorlopig blijft de nieuwe formule van kracht.

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