Kiest jonge Rode Duivel plots voor ander land? Aanbod op tafel!

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 4 reacties
Kiest jonge Rode Duivel plots voor ander land? Aanbod op tafel!
Foto: © photonews
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Kiest Jesse Bisiwu voor de Rode Duivels of niet? Het was een vraag die we nog niet luidop gesteld hadden, omdat we er gewoon van uitgingen van wel. Maar mogelijk wordt een en ander nu toch wel wat anders, want Ghana klopt op de deur.

Een van de opvallende wapenfeiten van Rudi Garcia bij de Rode Duivels was zijn succes bij het aantrekken van een aantal spelers met een dubbele nationaliteit. Sommige talenten leken voor andere landen te kiezen — denk aan Diego Moreira die eerst voor Portugal leek te gaan — maar draaiden later bij. Andere spelers, zoals Matias Fernandez-Pardo, besloten na een eerste overweging toch voor België te kiezen.

Die realiteit legt meteen druk op Mark Van Bommel en technisch directeur Vincent Mannaert. Fouten uit het verleden — de mislukte dossiers rond Konstantinos Karetsas, Jorthy Mokio en Rayane Bounida — liggen nog vers in het geheugen. De lijn moet nu strak gevolgd worden en alert blijven, misschien al bij de eerstvolgende selectie in september.

Ghana lonkt: wie is de nieuwste prooi?

Volgens Het Nieuwsblad krijgt de Belgische voetbalbond opnieuw concurrentie. Het gaat om Jesse Bisiwu, een 18-jarige flankaanvaller die recent hoge ogen gooit bij FC Barcelona. Bisiwu, geboren in Leuven uit Ghanese ouders, is in theorie ook beschikbaar voor de Black Stars van Ghana.

Weinig mensen hadden verwacht dat Bisiwu zo snel door zou breken in het shirt van Barça. Al vanaf zijn transfer werd duidelijk dat Barcelona hem niet als een project voor Barça Atlètic zag, maar meteen als optie voor de A-kern. Die boodschap gaf vertrouwen — en hij stelde niet teleur.

Na een eerste wedstrijd die relatief kritisch werd bekeken — deels door zijn leeftijd en het ontbreken van ervaring — reageerde Bisiwu meteen in zijn tweede match met een doublé, waaronder een echt pareltje. Zo’n optreden toont karakter en kan ervoor zorgen dat hij sneller dan verwacht vaste waarde wordt in Catalonië.

Moet Van Bommel ingrijpen en hem al selecteren in september?

Ghana zal niet aarzelen als er een kans bestaat om Bisiwu naar Accra te halen. De Black Stars beschikken over prima spelers, maar willen geen risico nemen als een jong toptalent zich aanbiedt. Als België te lang wacht, kan een dwingende telefoontje uit Ghana voldoende zijn om hem richting West-Afrika te trekken.

Toch mogen Belgische supporters gerust zijn: de kans dat Bisiwu de Rode Duivels afzweert, lijkt klein. Hij draagt België sinds de U15-elftallen en weet heel goed dat zijn ontwikkeling bij Barça hem op termijn uitzicht geeft op een plek in de nationale ploeg. Tot nu toe hield hij zich vrij afzijdig in de media over de keuzes van zijn ouders, maar een gesprek met Vincent Mannaert en Mark Van Bommel volstaat meestal om twijfels weg te nemen.

De positieve ervaringen van de Rode Duivels, zoals een geslaagde campagne op het WK 2026, spelen ook in het voordeel van België. Sportieve perspectieven wegen zwaar voor jonge profs: als de nationale ploeg structureel topt, is dat een sterk argument om voor België te kiezen.

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