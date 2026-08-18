Zeer slecht nieuws voor Jérémy Doku bij Manchester City

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Zeer slecht nieuws voor Jérémy Doku bij Manchester City
Foto: © photonews
Word fan van Manchester City! 975

Jérémy Doku krijgt opnieuw een tegenvaller te verwerken. De Rode Duivel liep zondag tegen Arsenal een kuitblessure op en zal daardoor enkele weken niet inzetbaar zijn voor Manchester City. De winger kende de voorbije maanden al meerdere fysieke problemen en zag ook zijn vorm een deuk nemen.

Manchester City verloor het duel met Arsenal met 3-0, maar kreeg er dus nog een extra probleem bovenop. Doku moest na afloop onderzocht worden en daaruit bleek dat hij voorlopig aan de kant moet blijven.

Nieuwe fysieke tegenvaller

Volgens Het Nieuwsblad hebben eerdere gezondheidsproblemen mogelijk mee een rol gespeeld in de nieuwe blessure. Doku kreeg tijdens het WK af te rekenen met een zware infectie aan de luchtwegen en belandde toen zelfs op de spoeddienst. Tegelijk kampte hij ook met een lichte enkelblessure.

Daardoor verliep zijn voorbereiding minder vlot dan gehoopt. De explosieve flankaanvaller kon niet volledig opbouwen zoals gepland en kende sportief al een tijdje een moeilijkere periode. Zijn mindere vorm kan dus niet los worden gezien van de opeenvolging van fysieke ongemakken waarmee hij de voorbije maanden te maken kreeg.

Doku speelt sinds 2023 voor Manchester City. De Engelse topclub legde hem intussen vast tot de zomer van 2031, wat aangeeft hoeveel vertrouwen er nog altijd in hem is. Voor City kwam hij al 132 keer in actie. Bij de Rode Duivels staat zijn teller inmiddels op 48 interlands.

Rust lijkt nu logisch

De komende weken zullen daarom vooral in het teken staan van herstel. Manchester City lijkt er alle belang bij te hebben om Doku nu voldoende tijd te geven, zodat hij niet te snel opnieuw wordt gebracht en zijn fysieke problemen zich blijven opstapelen.

Een korte rustperiode kan hem bovendien helpen om opnieuw richting zijn beste niveau te groeien. De voorbije maanden ontbrak het hem zichtbaar aan continuïteit en ritme. Met nog een lang seizoen voor de boeg is het voor zowel City als de Rode Duivels vooral zaak om Doku volledig fit terug te krijgen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Manchester City
Jérémy Doku

Meer nieuws

OFFICIEEL: FC Barcelona legt 60 miljoen euro neer voor beste speler van WK

OFFICIEEL: FC Barcelona legt 60 miljoen euro neer voor beste speler van WK

20:08
Ongelooflijke blunder met grote gevolgen: Belgische profclub vergeet ploeg in te schrijven

Ongelooflijke blunder met grote gevolgen: Belgische profclub vergeet ploeg in te schrijven

21:30
Minder geld voor Anderlecht? Fiscus eist 19 miljoen euro van Marc Coucke

Minder geld voor Anderlecht? Fiscus eist 19 miljoen euro van Marc Coucke

20:30
3
OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt 18-jarige winger met opvallend profiel naar België

OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt 18-jarige winger met opvallend profiel naar België

20:00
🎥 "Véél complimenten doen de ronde bij KV Mechelen: dit gaat erachter schuil" Opinie

🎥 "Véél complimenten doen de ronde bij KV Mechelen: dit gaat erachter schuil"

19:30
1
Live. Transfernieuws 18/8: Genk slaat tweede keer toe op één dag

Live. Transfernieuws 18/8: Genk slaat tweede keer toe op één dag

19:51
Vorig jaar al in de JPL: KRC Genk heeft nieuwe aanvaller officieel beet

Vorig jaar al in de JPL: KRC Genk heeft nieuwe aanvaller officieel beet

19:12
Jonge Belg naar Club Brugge, een ideale win-winsituatie?

Jonge Belg naar Club Brugge, een ideale win-winsituatie?

19:00
Dure miscast Club Brugge: meer dan één miljoen euro per gespeelde wedstrijd

Dure miscast Club Brugge: meer dan één miljoen euro per gespeelde wedstrijd

18:30
'AC Milan bereikt akkoord: Rode Duivel gespot in Milaan'

'AC Milan bereikt akkoord: Rode Duivel gespot in Milaan'

18:00
Union met de handen in het haar? Nog een speler vertrekt, deal gemaakt

Union met de handen in het haar? Nog een speler vertrekt, deal gemaakt

17:30
9
Stijn Stijnen met ferme kritiek richting Daan Heymans

Stijn Stijnen met ferme kritiek richting Daan Heymans

17:00
"Union SG kan de toekomst voorspellen, met die creepy excelbestanden" Analyse

"Union SG kan de toekomst voorspellen, met die creepy excelbestanden"

16:30
Beveren-uitblinker Schenk over keuze voor Beveren: "Bewust uit comfortzone stappen" Reactie

Beveren-uitblinker Schenk over keuze voor Beveren: "Bewust uit comfortzone stappen"

16:00
Lommel moet schakelen: coach en kapitein trekken dezelfde conclusie Reactie

Lommel moet schakelen: coach en kapitein trekken dezelfde conclusie

16:00
Kapitein Lucas Schoofs waarschuwt voor nieuwe realiteit bij Lommel Reactie

Kapitein Lucas Schoofs waarschuwt voor nieuwe realiteit bij Lommel

15:50
DONE DEAL: KRC Genk haalt uit en stelt volgende aanwinst voor

DONE DEAL: KRC Genk haalt uit en stelt volgende aanwinst voor

15:30
2
'Anderlecht schakelt bliksemsnel in zoektocht naar zeer gewenst profiel'

'Anderlecht schakelt bliksemsnel in zoektocht naar zeer gewenst profiel'

15:00
1
Kiest jonge Rode Duivel plots voor ander land? Aanbod op tafel!

Kiest jonge Rode Duivel plots voor ander land? Aanbod op tafel!

14:30
5
Opvallend: Anderlecht-aanwinst al mee het vliegtuig op

Opvallend: Anderlecht-aanwinst al mee het vliegtuig op

14:00
'Vandenhaute slaat toe en haalt opvolger Kindermans op bij ... Anderlecht'

'Vandenhaute slaat toe en haalt opvolger Kindermans op bij ... Anderlecht'

13:30
37
JPL opnieuw uitgehold? Club Brugge veel meer waard dan Union en Genk, Anderlecht maakt sprong

JPL opnieuw uitgehold? Club Brugge veel meer waard dan Union en Genk, Anderlecht maakt sprong

13:00
Bijna rond: Club Brugge haalt jeugdproduct Antwerp en PSV ... om Seys op te volgen?

Bijna rond: Club Brugge haalt jeugdproduct Antwerp en PSV ... om Seys op te volgen?

12:30
6
Jacky Mathijssen spaart Genk niet na zware blessure van Haroun

Jacky Mathijssen spaart Genk niet na zware blessure van Haroun

12:00
17-jarige Belg duikt op bij opnieuw Spaanse subtopper

17-jarige Belg duikt op bij opnieuw Spaanse subtopper

11:30
Opvallend: KRC Genk ziet 12 miljoen euro binnenstromen zonder zelf spelers te verkopen

Opvallend: KRC Genk ziet 12 miljoen euro binnenstromen zonder zelf spelers te verkopen

11:00
7
Zulte Waregem-coach Beale riskeert fikse schorsing na zware belediging aan scheidsrechter

Zulte Waregem-coach Beale riskeert fikse schorsing na zware belediging aan scheidsrechter

10:30
7
Rode Duivel Malick Fofana bereikt akkoord en wacht op doorbraak tussen clubs

Rode Duivel Malick Fofana bereikt akkoord en wacht op doorbraak tussen clubs

10:00
1
Union SG blaast transfer plots op: dit is de opvallende reden

Union SG blaast transfer plots op: dit is de opvallende reden

09:30
5
Antwerp hakt knopen door: deze vijf spelers mogen vertrekken

Antwerp hakt knopen door: deze vijf spelers mogen vertrekken

09:00
26
Krijgt dit nog een staartje? Marc Wilmots voelt zich bestolen bij Standard en fileert uitleg van Lardot

Krijgt dit nog een staartje? Marc Wilmots voelt zich bestolen bij Standard en fileert uitleg van Lardot

08:30
28
KV Kortrijk slikt ferme transferdomper

KV Kortrijk slikt ferme transferdomper

08:00
Vanden Borre en Proto analyseren pijnlijke nederlaag van Anderlecht

Vanden Borre en Proto analyseren pijnlijke nederlaag van Anderlecht

07:20
2
OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt nieuwe verdediger uit Italië

OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt nieuwe verdediger uit Italië

07:00
Rode Duivels beleven opvallende transferzomer met nieuwe topdeals

Rode Duivels beleven opvallende transferzomer met nieuwe topdeals

06:30
OFFICIEEL: JPL-club verrast met komst van Danijel Milicevic

OFFICIEEL: JPL-club verrast met komst van Danijel Milicevic

23:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 1
Arsenal Arsenal 21/08 Coventry City Coventry City
Hull City Hull City 22/08 Manchester United Manchester United
Ipswich Town Ipswich Town 22/08 Sunderland Sunderland
Everton Everton 22/08 Crystal Palace Crystal Palace
Nottingham Forest Nottingham Forest 22/08 Leeds United Leeds United
Brentford Brentford 22/08 Tottenham Tottenham
Brighton Brighton 23/08 Aston Villa Aston Villa
Manchester City Manchester City 23/08 Bournemouth Bournemouth
Newcastle United Newcastle United 23/08 Liverpool FC Liverpool FC
Fulham Fulham 24/08 Chelsea Chelsea

Nieuwste reacties

Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over 'Vandenhaute slaat toe en haalt opvolger Kindermans op bij ... Anderlecht' Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Minder geld voor Anderlecht? Fiscus eist 19 miljoen euro van Marc Coucke Geert66 Geert66 over Opvallend: KRC Genk ziet 12 miljoen euro binnenstromen zonder zelf spelers te verkopen barry_gothique barry_gothique over Ex-scheidsrechtersbaas ziet het compleet foutlopen: "Hadden we niet beter daar in geïnvesteerd?" Dirk1897 Dirk1897 over Union met de handen in het haar? Dit moet er gebeuren S-Side S-Side over 🎥 "Véél complimenten doen de ronde bij KV Mechelen: dit gaat erachter schuil" George McFly George McFly over Krijgt dit nog een staartje? Marc Wilmots voelt zich bestolen bij Standard en fileert uitleg van Lardot Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Zulte Waregem-coach Beale riskeert fikse schorsing na zware belediging aan scheidsrechter We Are The Racingboys We Are The Racingboys over DONE DEAL: KRC Genk haalt uit en stelt volgende aanwinst voor S-Side S-Side over Bijna rond: Club Brugge haalt jeugdproduct Antwerp en PSV ... om Seys op te volgen? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved