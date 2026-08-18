Zeer slecht nieuws voor Jérémy Doku bij Manchester City

Jérémy Doku krijgt opnieuw een tegenvaller te verwerken. De Rode Duivel liep zondag tegen Arsenal een kuitblessure op en zal daardoor enkele weken niet inzetbaar zijn voor Manchester City. De winger kende de voorbije maanden al meerdere fysieke problemen en zag ook zijn vorm een deuk nemen.

Manchester City verloor het duel met Arsenal met 3-0, maar kreeg er dus nog een extra probleem bovenop. Doku moest na afloop onderzocht worden en daaruit bleek dat hij voorlopig aan de kant moet blijven.

Nieuwe fysieke tegenvaller

Volgens Het Nieuwsblad hebben eerdere gezondheidsproblemen mogelijk mee een rol gespeeld in de nieuwe blessure. Doku kreeg tijdens het WK af te rekenen met een zware infectie aan de luchtwegen en belandde toen zelfs op de spoeddienst. Tegelijk kampte hij ook met een lichte enkelblessure.

Daardoor verliep zijn voorbereiding minder vlot dan gehoopt. De explosieve flankaanvaller kon niet volledig opbouwen zoals gepland en kende sportief al een tijdje een moeilijkere periode. Zijn mindere vorm kan dus niet los worden gezien van de opeenvolging van fysieke ongemakken waarmee hij de voorbije maanden te maken kreeg.

Doku speelt sinds 2023 voor Manchester City. De Engelse topclub legde hem intussen vast tot de zomer van 2031, wat aangeeft hoeveel vertrouwen er nog altijd in hem is. Voor City kwam hij al 132 keer in actie. Bij de Rode Duivels staat zijn teller inmiddels op 48 interlands.

Rust lijkt nu logisch

De komende weken zullen daarom vooral in het teken staan van herstel. Manchester City lijkt er alle belang bij te hebben om Doku nu voldoende tijd te geven, zodat hij niet te snel opnieuw wordt gebracht en zijn fysieke problemen zich blijven opstapelen.





Een korte rustperiode kan hem bovendien helpen om opnieuw richting zijn beste niveau te groeien. De voorbije maanden ontbrak het hem zichtbaar aan continuïteit en ritme. Met nog een lang seizoen voor de boeg is het voor zowel City als de Rode Duivels vooral zaak om Doku volledig fit terug te krijgen.