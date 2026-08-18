Lommel moet schakelen: coach en kapitein trekken dezelfde conclusie

Lommel voelt na twee speeldagen hoe groot de stap naar 1A werkelijk is. Lee Johnson en Lucas Schoofs zien nog werk op fysiek, tactisch en mentaal vlak, terwijl ook de mercato nog een rol moet spelen. De ambitie blijft overeind, maar de ploeg beseft dat groei tijd vraagt.

Lommel heeft na twee speeldagen één punt op zes en weet dat er nog heel wat werk op de plank ligt. Zowel coach Lee Johnson als kapitein Lucas Schoofs ziet duidelijke groeipunten na de promotie naar de Jupiler Pro League. Het tempo moet omhoog, de ploeg moet fysiek sterker worden en ook op de transfermarkt wordt nog beweging verwacht.

Voor Johnson hoeft die moeizame start niet meteen voor paniek te zorgen. Lommel opende met een 1-1-gelijkspel op het veld van STVV en verloor afgelopen weekend met 0-1 van Charleroi. Volgens de Engelsman waren dat meteen twee stevige tests tegen ploegen die het hoogste niveau al goed kennen.

Johnson wijst op enorme sprong

“We zijn twee wedstrijden ver en hebben twee gevestigde 1A-ploegen getroffen”, aldus Johnson. Hij benadrukt vooral hoe snel het verhaal van Lommel het voorbije halfjaar veranderd is. In maart was de club nog bezig met het vermijden van degradatie. Enkele maanden later speelt dezelfde groep plots in de Jupiler Pro League.

Die sprong brengt volgens de coach automatisch groeipijnen met zich mee. “Natuurlijk moeten we nog stappen zetten om hier een gevestigde ploeg te worden. Dat gaat over transfers, coaching, de ontwikkeling van onze eigen spelers en het geheel nog beter laten functioneren.” Johnson houdt daarbij vast aan zijn vertrouwen in de huidige spelersgroep, maar beseft dat alleen inzet niet zal volstaan om structureel mee te draaien in 1A.

Schoofs verwacht nog versterking

Kapitein Lucas Schoofs merkt vooral dat alles op het hoogste niveau sneller gebeurt. “Als we iets willen betekenen, moet alles een stap sneller. Iedereen moet voortdurend aanstaan en scherp blijven.”



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Volgens hem zit het verschil soms in kleine momenten. Tegenstanders hervatten het spel sneller, terwijl spelers van Lommel na een zware inspanning nog even moeten herstellen. Zowel fysiek als mentaal moet daar dus vooruitgang worden geboekt.

Ook de trainingen moeten volgens Schoofs scherper worden. “Het moet daar feller en sneller gaan. Ik denk dat we die kwaliteiten hebben, maar we moeten ze ook op training tonen.”

Daarnaast verwacht de aanvoerder dat Lommel voor het sluiten van de transfermarkt nog enkele posities versterkt. “Er zijn nog enkele weken en ik denk dat er nog iets bijkomt. Hopelijk staat alles in september helemaal op punt.”