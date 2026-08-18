Jonge Belg naar Club Brugge, een ideale win-winsituatie?

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Jonge Belg naar Club Brugge, een ideale win-winsituatie?
Foto: © photonews
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Club Brugge heeft een boeiend profiel op zijn verlanglijstje gezet om de nieuwe linksachter te worden. Matteo Dams zou zo meer dan tien jaar na zijn passage bij de jeugd van Royal Antwerp FC opnieuw naar België kunnen komen. Een win-winsituatie voor iedereen?

Club Brugge lijkt plots vrij dichtbij de komst van Matteo Dams te zijn gekomen. Bij blauw-zwart zijn ze op zoek naar een nieuwe linksachter, zeker als na Bjorn Meijer ook Joaquin Seys nog zou vertrekken. En Dams lijkt dan dé mogelijkheid te gaan worden.

Matteo Dams staat volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri op het punt om terug te keren naar België. Volgens hem is er een deal nakend op clubniveau tussen Al-Ahli en Club Brugge en lijkt ook Dams de overstap genegen. 

Of is de deal voor Matteo Dams toch nog niet helemaal rond? 

De Belgische linksback van Al-Ahli is volgens Het Laatste Nieuws dan weer niet de enige piste die ze bij Club Brugge bewandelen. Net zoals het ook nog lang niet zeker is dat Joaquin Seys effectief zou vertrekken bij Club Brugge. En volgens Het Nieuwsblad zal hij mogelijk ook fel moeten inleveren qua loon, wat ook niet evident is.

"Ik schrok toen ik mijn salaris zag en ik moest lachen", aldus Dams ooit over het voorstel dat hij in Saoedi-Arabië kreeg om er te gaan spelen. Een aanbod dat hij op dat moment ook onder geen enkel beding kon of wou weigeren, na een lange periode bij PSV Eindhoven. 

Dams Matteo
© photonews

Dams is niet de enige naam op de lijst. Tuur Rommens, die in januari naar Rangers trok en er zich in de ploeg knokte, wordt eveneens gelinkt. Ook Olivier Deman, vorig seizoen basisspeler bij Werder Bremen na zijn blessurecomeback, duikt op in de geruchtenmolen.

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Maar wat als Manchester United en andere gegadigden blijven op tafel kloppen voor Joaquin Seys? Dan moet blauw-zwart op een bepaald moment misschien toch plooien. En ook bij Al-Ahli hebben ze een reden om niet meteen té hard aan te dringen.

De gouden kooi van Al-Ahli

In Saoedi-Arabië is er een regel dat er maar een bepaald aantal spelers uit het buitenland in de kern mogen zitten en dus wil het team ruimte vrijmaken om dit seizoen nieuwe spelers uit het buitenland te kunnen aantrekken.

De concurrentie is bovendien stevig bij een topclub als Al-Ahli, waar vorig seizoen internationals zoals Riyad Mahrez en Ivan Toney rondlopen. In dat gezelschap is het voor de jonge Belg moeilijk om een vaste plaats af te dwingen gezien de quota. In de eigen competitie kon hij zo afgelopen seizoen niet spelen, maar in de Aziatische Champions League gelukkig wel. Ondanks een loon van zo'n drie miljoen euro per jaar leek het dus meer op een gouden kooi dan een echte kans. En dat kan Club Brugge nu helpen om hem los te weken.

Club Brugge zou van Matteo Dams een koopje kunnen maken

Bjorn Meijer vertrok vorige week naar de uitgang bij blauw-zwart - hij is de nieuwe speler van Sampdoria in de Serie B - en dus kan het ook voor Club Brugge het ideale moment zijn om een extra optie in huis te gaan halen op de linksachter. Dams kan daarbij echt wel een koopje zijn of worden. Transfermarkt schat zijn waarde op 3,5 miljoen euro, maar mogelijk kan Club Brugge een zaakje doen.

Voor Dams zelf zou het een terugkeer zijn naar België na zijn periode bij de jeugd van Royal Antwerp FC. Daar vertrok hij in 2012 richting PSV Eindhoven, waar hij de A-kern haalde en zijn doorbraak kon vieren. Daarna ging hij naar Saoedi-Arabië, nu kan hij de terugkeer naar ons land maken. Dams brengt diepgang, loopvermogen en een goede voorzet vanaf links, dus op termijn kan hij een grote meerwaarde opleveren en zo een koopje blijken.

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