OFFICIEEL: FC Barcelona legt 60 miljoen euro neer voor beste speler van WK

Het wordt een van dé transfers van de zomer, en gezien het cv van de speler misschien wel de meest opvallende. Na zeven seizoenen bij Manchester City en na wekenlange speculatie keert Rodri officieel terug naar Spanje. De 30-jarige wereldkampioen en beste speler van het tornooi tekent bij Barcelona.

Het wordt een van dé transfers van de zomer, en gezien het cv van de speler misschien wel de meest opvallende. Na zeven seizoenen bij Manchester City en na wekenlange speculatie keert Rodri officieel terug naar Spanje. De 30-jarige wereldkampioen en beste speler van het tornooi gaat aan de slag bij FC Barcelona.

De Gouden Bal-winnaar van 2024 moet met zijn ervaring, tactisch inzicht en leiderschap een belangrijke rol gaan spelen in een ploeg die opnieuw de Europese top wil bereiken. Barça stond sinds 2015, het jaar van zijn laatste eindzege, niet meer in de finale van de Champions League.

Volgens de beschikbare informatie betaalt FC Barcelona 60 miljoen euro aan Manchester City. Via verschillende bonussen kan daar nog maximaal 16,5 miljoen euro bijkomen. Rodri zou in Catalonië een contract voor vier seizoenen ondertekenen.

Een carrière op het allerhoogste niveau

Rodri heeft zelf geen Catalaanse roots. Hij werd geboren in Madrid en kreeg een deel van zijn opleiding bij Atlético Madrid, waarna hij naar Villarreal trok. Daar zette hij zijn eerste stappen als prof.

Zijn prestaties maakten voldoende indruk op Atlético om hem in 2018 terug te halen. Na amper één seizoen bij de Colchoneros volgde alweer een volgende grote transfer. Manchester City betaalde in 2019 ongeveer 70 miljoen euro voor de middenvelder.





Onder Pep Guardiola zette Rodri enorme stappen. De man die bij de Spaanse nationale ploeg de opvolger van Sergio Busquets moest worden, groeide voor de verdediging uit tot de echte spelverdeler van Manchester City. Zijn vermogen om ballen te recupereren, het spel te sturen en het tempo van wedstrijden te bepalen, maakte hem tot een van de beste middenvelders van zijn generatie.

Zijn palmares bij City is indrukwekkend. Rodri won verschillende Premier League-titels en de FA Cup, maar vooral de Champions League van 2023 springt eruit. In de finale tegen Internazionale maakte hij het enige doelpunt van de wedstrijd en bezorgde hij Manchester City zo de eerste Champions League uit de clubgeschiedenis.

Gouden Bal na sterk EK

Ook bij de Spaanse nationale ploeg groeide Rodri uit tot een absolute sterkhouder. Na winst in de Nations League in 2023 speelde hij een belangrijke rol op het EK van 2024. Spanje won het tornooi en Rodri werd uitgeroepen tot beste speler.

Enkele maanden later werd zijn uitzonderlijke seizoen bekroond met de Gouden Bal. Daarmee bevestigde hij zijn status als een van de beste voetballers ter wereld, al zorgde de keuze ook voor discussie. Rodri is nu eenmaal minder spectaculair en minder gericht op doelpunten en assists dan spelers als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, die de prijs jarenlang domineerden met indrukwekkende statistieken.

The master of space and time touches down in Barcelona ⏱️ pic.twitter.com/BESJxrGg3w — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2026

Ideaal profiel voor Barça

“De meester van ruimte en tijd landt in Barcelona.” Met die korte boodschap kondigde FC Barcelona de komst van Rodri officieel aan. Zijn transfer is allerminst toevallig. De Catalaanse club haalt een speler binnen die perfect past bij een voetbalfilosofie waarin balbezit, controle en het bepalen van het spel centraal staan.

Rodri beschikt bovendien over de nodige ervaring om de vele jonge spelers bij Barça te begeleiden. Een aantal van hen kent hij al goed van bij de Spaanse nationale ploeg, waar hij regelmatig met hen samenspeelt.

Toch komt zijn transfer er na een periode waarin hij met verschillende fysieke problemen af te rekenen kreeg. Vooral een zware knieblessure hield hem lange tijd aan de kant.

Na zijn stempel te hebben gedrukt bij Manchester City en op het Spaanse voetbal kiest Rodri zo voor wat wellicht de laatste grote uitdaging uit zijn carrière wordt. Bij FC Barcelona moet hij uitgroeien tot de leider op het middenveld en de Catalanen helpen om opnieuw de Champions League te winnen.

Die beker met de grote oren ontbreekt inmiddels al lange tijd in de prijzenkast. Barça, momenteel landskampioen van Spanje, won de Champions League voor het laatst in 2015.