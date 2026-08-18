Beveren-uitblinker Schenk over keuze voor Beveren: "Bewust uit comfortzone stappen"

Johannes Schenk kende met Beveren afgelopen weekend een fantastische wedstrijd, maar zijn avontuur in België draait voor de Duitse doelman om meer dan alleen wedstrijden spelen. Hij wil zich verder ontwikkelen, op het hoogste niveau actief zijn én zichzelf uitdagen in een nieuwe omgeving.

Hoogst mogelijke niveau

Zondag won Beveren met 1-0 van Anderlecht, goed voor de eerste driepunter van het seizoen. Uitblinker was doelman Johannes Schenk, een 23-jarige Duitser die dit seizoen op huurbasis voor de Waaslanders uitkomt. Schenk genoot zijn jeugdopleiding onder meer bij Bayern München, de link met Jean-Marie Pfaff is dan snel gelegd.

De overstap naar Beveren was voor Schenk in de eerste plaats een sportieve keuze. De doelman wilde op een zo hoog mogelijk niveau spelen en ziet België als een uitstekende omgeving om zich verder te ontwikkelen. “Voor mij was dit gewoon de optie waarbij ik op het hoogst mogelijke niveau kan spelen. België is absoluut een goede competitie voor mij om mezelf verder te ontwikkelen”, legt Schenk uit.

Maar er speelde nog iets anders mee in zijn beslissing. De Duitser wilde voor het eerst de stap naar het buitenland zetten en bewust uit zijn vertrouwde omgeving stappen.

“Een beetje uit mijn comfortzone”

“Het was ook onderdeel van het plan om voor een jaar een beetje uit mijn comfortzone te gaan”, vertelt Schenk. “Ik wilde de stap naar het buitenland wagen en hier word ik ook wat meer met Engels geconfronteerd.”







Dat laatste leverde na de wedstrijd tegen Anderlecht alvast een opvallend moment op. Schenk beantwoordde de vragen voornamelijk in het Duits, maar hoopt daar snel verandering in te brengen. “Ik hoop dat ik de komende drie of vier weken een volledig interview in het Engels kan doen”, zegt hij met een glimlach.Goed opgenomen in Beveren

De eerste ervaringen in België zijn alvast positief. “Tot nu toe maakt het superveel plezier. De jongens hebben me super opgenomen en daarom ben ik gewoon heel blij dat ik hier ben.”

Zijn sterke prestatie tegen Anderlecht en de trofee voor Man van de Match maken die start uiteraard alleen maar mooier. Voor Schenk is het avontuur bij Beveren voorlopig dus precies wat hij ervan verwachtte: op een hoger niveau spelen, ervaring opdoen in het buitenland en tegelijk bewust een stap buiten zijn vertrouwde omgeving zetten.