Verrassende terugkeer in de maak? Twee Belgische topclubs denken aan Rayane Bounida

Rayane Bounida kan deze zomer voor een opvallende terugkeer naar België staan. Twee Belgische topclubs en een Turkse club volgen de Marokkaanse international, terwijl Ajax alleen wil meewerken als zowel het sportieve plaatje als de prijs klopt.

Rayane Bounida kan deze zomer opnieuw in België terechtkomen. Voor de 20-jarige aanvallende middenvelder is er volgens onze informatie belangstelling van twee Belgische topclubs, terwijl ook een Turkse club zijn situatie volgt. Een vertrek bij Ajax is niet noodzakelijk, maar bij het juiste voorstel behoort een transfer wel tot de mogelijkheden.

Bounida ligt bij Ajax vast tot juni 2028 en hoeft Amsterdam dus niet koste wat het kost te verlaten. Als er een interessante sportieve opportuniteit opduikt én Ajax zich kan vinden in de voorwaarden, kan er wel beweging komen in het dossier.

Van Neerpede naar de hoofdmacht van Ajax

Bounida is in België al jaren een bekende naam. Hij doorliep een groot deel van zijn jeugdopleiding bij Anderlecht en gold op Neerpede als een van de opvallendste talenten van zijn generatie. Ajax overtuigde hem in 2022 om de overstap naar Amsterdam te maken.

Daar begon hij bij de jeugd en Jong Ajax, waarna hij uiteindelijk doorstootte naar de eerste ploeg. Intussen staat de teller op 29 officiële wedstrijden voor de hoofdmacht. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en negen assists.

Afgelopen seizoen kreeg Bounida steeds meer kansen in de Eredivisie. Hij begon negen competitiewedstrijden in de basis en viel daarnaast 13 keer in. Daardoor wist hij zich nadrukkelijker in beeld te spelen, zonder dat hij al een onbetwiste basisspeler werd.





Terugkeer naar België mogelijk

Zijn ontwikkeling heeft ondertussen ook internationaal een nieuwe wending gekregen. Bounida koos voor Marokko en is inmiddels Marokkaans international. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde vijf miljoen euro.

De belangstelling vanuit België maakt zijn situatie extra interessant. Een terugkeer naar het land waar hij werd opgeleid, behoort deze zomer dus tot de mogelijkheden, al zal veel afhangen van het concrete sportieve project en de vraagprijs van Ajax.

Voorlopig blijft Bounida gewoon speler van Ajax. De komende weken moeten uitwijzen of een van de geïnteresseerde clubs ook daadwerkelijk doorzet en van de interesse een concreet transferdossier maakt.