GTA 6 is sinds donderdag beschikbaar in België en dat laat ook de Belgische voetbalbond niet ongemerkt voorbijgaan. De Belgian Red Devils deelden op sociale media beelden waarin enkele Rode Duivels in de herkenbare stijl van de populaire gamesreeks verschijnen.

19 november is een hoogdag voor gamers wereldwijd. Meer dan dertien jaar na GTA 5 ligt GTA 6 officieel in de rekken en is de nieuwste editie van de bekende gamefranchise beschikbaar.

In Nieuw-Zeeland konden spelers door het tijdsverschil als eersten aan de slag. Sinds afgelopen nacht hebben ook Belgische gamers toegang tot het langverwachte spel.

Rode Duivels in GTA 6-stijl

De Belgische voetbalbond pikte handig in op de release. Via de kanalen van de Belgian Red Devils verscheen een post waarin meerdere internationals werden afgebeeld in een ontwerp dat duidelijk verwijst naar de grafische wereld van GTA 6.

Op de beelden zijn Youri Tielemans, Brandon Mechele en Nathan Ngoy te zien, net als Jérémy Doku. Ook Kevin De Bruyne duikt meermaals op: één keer terwijl hij wordt omhelsd, met Roméo Lavia op de achtergrond, en één keer tijdens een doelpuntenviering met Diego Moreira.

Knipoog naar Italië-België

De gekozen scènes lijken rechtstreeks te verwijzen naar de wedstrijd tegen Italië. De bond koppelt zo de hype rond GTA 6 aan recente momenten van de Rode Duivels.



