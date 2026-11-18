Vreselijk nieuws uit Argentinië. Tijdens een jeugdwedstrijd is een 18-jarige voetballer overleden nadat hij een bijzonder hard geschoten bal tegen het gezicht kreeg. Een uiterst zeldzaam drama.

Terwijl de voetbalwereld nog altijd aangeslagen is door het tragische overlijden van Jesus de Miguel na zijn botsing met Jesus Owono tijdens de Spaanse tweedeklassewedstrijd tussen CD Tenerife en Andorra, heeft zich nu ook in Argentinië een dramatisch incident voorgedaan.

Het ongeval gebeurde in de Argentijnse vierde klasse voor de jeugd, tijdens een wedstrijd tussen FC Ezeiza en Deportivo Muñiz. Een verdediger wilde de bal wegwerken, maar trapte die met grote kracht recht in het gezicht van Abel Núñez. De 18-jarige speler zakte meteen in elkaar.

Núñez overleed drie dagen na het incident

De lokale journalist Cristian Rompani vertelde aan Tyc Sports hoe zwaar de klap was: "In dertig jaar waarin ik jeugdvoetbal volg, heb ik nog nooit een bal met zoveel kracht zien aankomen." Núñez verloor na de impact het bewustzijn en bleef buiten strijd.

De nummer tien van FC Ezeiza had een schedelbreuk en een inwendige bloeding opgelopen. Hij werd snel naar het ziekenhuis gebracht, waar hij verzorgd werd, maar kwam niet meer bij bewustzijn. Op 15 november, drie dagen na het voorval, overleed de jonge Argentijn.

FC Ezeiza maakte het overlijden bekend via de sociale media. "Dit is het moeilijkste bericht dat we als club ooit hebben moeten delen. Met immense pijn nemen we afscheid van een jonge man die zijn hele leven nog voor zich had", schreef de club. "Een verlies dat een enorme leegte achterlaat."



