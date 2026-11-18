De ziekenboeg van Standard begint stilaan leeg te lopen. Verschillende spelers hebben de groepstraining al hervat of zouden de komende dagen opnieuw aansluiten. De verplaatsing naar Lommel, zondag in de Pro League, komt voor een aantal van hen wellicht nog te vroeg.

Kan Vincent Euvrard zondag, voor de verplaatsing van Standard naar Lommel in de Jupiler Pro League, opnieuw rekenen op enkele spelers die de voorbije weken in de lappenmand lagen? Een aantal afwezigen heeft de trainingen inmiddels hervat, al bevinden ze zich nog in uiteenlopende fases van hun revalidatie.

Homawoo bouwt verder op na zware blessure

Josué Homawoo heeft al een deel van de groepstrainingen afgewerkt. De 29-jarige Togolese centrale verdediger stond sinds vorig seizoen aan de kant met een gescheurde achillespees. Tijdens de winterstage, begin januari, zou hij zijn trainingsarbeid verder kunnen opdrijven.

Mohr ontsnapt aan ernstige kwetsuur

Ook rond Tobias Mohr klinkt er positief nieuws. De Duitser viel vorige donderdag geblesseerd uit in de oefenwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach, maar blijkt geen zware blessure te hebben opgelopen. Hij heeft de trainingen ondertussen alweer hervat.

Volgens Sudinfo is ook Dimitri Lavalée opnieuw bij de groep. Casper Nielsen, die kampte met een scheurtje in de kuit, werkt voorlopig individueel. De Deen zou volgende week weer kunnen aansluiten bij de groepstrainingen.

Lommel komt wellicht nog te vroeg

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De wedstrijd in Lommel lijkt voor verschillende terugkerende spelers nog te vroeg te komen. Mohr vormt mogelijk de uitzondering. Euvrard mag de komende weken wel rekenen op een steeds bredere kern, terwijl Homawoo tijdens de winterstage naar verwachting een volgende stap zet in zijn herstel.