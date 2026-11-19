De veelbesproken drinkpauzes van het WK 2026 lijken ook tijdens het WK 2030 terug te kunnen keren. De FIFA heeft daar voorlopig nog geen definitieve beslissing over genomen, maar nieuwe documenten wijzen erop dat de wereldvoetbalbond ernstig rekening houdt met een verlenging van de maatregel.

Tijdens het afgelopen WK werden alle 104 wedstrijden twee keer onderbroken voor een drinkpauze van drie minuten. Die onderbrekingen moesten de gezondheid van de spelers beschermen, maar zorgden ook voor heel wat discussie. Vooral het feit dat de pauzes verplicht waren, ongeacht de weersomstandigheden, leidde tot kritiek.

FIFA houdt rekening met reclame-inkomsten

Volgens The Guardian bevatten de documenten voor de verkoop van de televisierechten van het WK 2030 een opvallende bepaling. Omroepen krijgen daarin de mogelijkheid om reclame te verkopen tijdens eventuele drinkpauzes. Dat is een sterke aanwijzing dat de FIFA overweegt om de onderbrekingen ook op het volgende WK te gebruiken.

De commerciële belangen zijn aanzienlijk. Tijdens het WK 2026 konden vooral Amerikaanse televisiezenders profiteren van de extra reclamemomenten. Volgens eerdere berichtgeving leverden de pauzes tussen de twee en negen miljoen dollar aan reclame-inkomsten per wedstrijd op. De maatregel heeft dus niet alleen een sportieve, maar ook een bijzonder interessante financiële kant.

Nog geen definitieve beslissing

Toch benadrukt de FIFA dat er nog geen knoop is doorgehakt over het WK 2030. Bronnen binnen de wereldvoetbalbond verklaarden aan The Guardian dat de documenten rekening houden met verschillende mogelijke scenario's. Het opnemen van reclame tijdens drinkpauzes betekent dus niet automatisch dat die onderbrekingen er daadwerkelijk komen.



Het volgende WK vindt grotendeels plaats in Spanje, Portugal en Marokko, met daarnaast drie wedstrijden in Zuid-Amerika. Of spelers daar opnieuw tijdens iedere helft drie minuten verplicht moeten pauzeren, blijft voorlopig onzeker.