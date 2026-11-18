Turkije kon in de twee duels met België geen overtuigende indruk maken, maar Arda Güler liet zich wel opmerken. De 21-jarige middenvelder van Real Madrid blonk uit op Sclessin en in Izmir, en heeft zijn contract in Spanje nu verlengd.

Arda Güler (21) was de voorbije maanden een van de weinige lichtpunten bij Turkije. Op het WK 2026 kon hij ondanks de vroege uitschakeling in de groepsfase zijn talent tonen. Ook in de Nations League zorgde hij voor individuele klasse, al eindigde Turkije zonder punten helemaal onderaan.

De spelmaker maakte al indruk tijdens de wedstrijd op Sclessin. In de terugmatch in Turkije tegen de Rode Duivels deed hij daar nog een schep bovenop: Güler opende de score met een schitterend doelpunt. Daarmee onderstreepte hij ook zijn sterke seizoen bij Real Madrid, waar hij intussen een vaste waarde is geworden.

Real Madrid houdt interesse PSG af

De prestaties van Güler bleven niet onopgemerkt. Volgens verschillende media volgde Paris Saint-Germain de Turkse international nadrukkelijk. Real Madrid heeft echter snel voor duidelijkheid gezorgd: de Koninklijke verlengde het contract van de middenvelder tot 2032.

Güler groeide uit tot vaste pion bij Real Madrid

Arda Güler kwam in 2023 over van Juventus en had tijd nodig om zich aan te passen aan het niveau en de concurrentie in Madrid. Daarna groeide hij uit tot een belangrijke basisspeler. De Turk staat voorlopig op 126 wedstrijden, 22 doelpunten en 32 assists in het shirt van Real Madrid.

Sinds zijn komst naar de Spaanse hoofdstad pakte Güler al de Champions League, de landstitel, de Spaanse Supercup, de Europese Supercup en het WK voor clubs.





Real Madrid betaalde destijds 30 miljoen euro voor de middenvelder, terwijl Transfermarkt hem toen op 15 miljoen euro schatte. De marktwaarde van de Turkse international is intussen fors gestegen: hetzelfde platform waardeert hem nu op 100 miljoen euro.