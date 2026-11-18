Rayane Bounida lijkt opnieuw helemaal op de goede weg bij Ajax. Het voormalige toptalent van Anderlecht kende een moeilijke periode door blessureleed, maar heeft zich de voorbije weken opnieuw in de kijker gespeeld. Ook zijn ploegmaats zien het grote potentieel van de twintigjarige Belg, die bijzonder veel lof krijgt van Yves Bissouma.

De dertigjarige middenvelder werd door Voetbal International gevraagd welke spelers hem op training hadden verrast. Bissouma hoefde niet lang na te denken over zijn antwoord. "Poeh, dat zijn er veel, maar ik denk dan meteen aan Bouni, Rayane Bounida. I love him so much", vertelde hij.

Blessureleed zette rem op zijn ontwikkeling

Bounida beleefde vorig seizoen zijn doorbraak bij Ajax, maar kende onder de nieuwe trainer Míchel Sánchez een moeilijke start. Blessureproblemen hielden hem lange tijd aan de kant. Tijdens zijn revalidatie moest hij bovendien een aantal keer bij Jong Ajax aantreden, waardoor hij wat uit beeld verdween bij de eerste ploeg.

Ook de snelle ontwikkeling van Abdellah Ouazane zorgde ervoor dat de aandacht even naar andere jonge talenten verschoof. Bounida liet zich echter niet wegdrukken en is inmiddels opnieuw helemaal in beeld bij Ajax 1.

Belgische smaakmaker krijgt grote toekomst voorspeld

De voorbije wedstrijden waren alvast bemoedigend. Tegen FC Groningen maakte hij zijn rentree, op bezoek bij FC Midtjylland leverde hij een assist en tegen FC Twente was hij zelfs goed voor een doelpunt. Zijn talent begint dus opnieuw zichtbaar te worden op het hoogste niveau.



Bissouma ziet alvast een bijzonder mooie toekomst voor de Belgische Marokkaan. "Hij heeft kwaliteit, vanaf mijn eerste dag hier zag ik dat direct. Als hij zo door blijft gaan, heeft hij een grote kans om een prachtige carrière te krijgen."