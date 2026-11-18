Manchester United ziet een van de grootste talenten uit zijn jeugdopleiding vertrekken. JJ Gabriel, amper 16 jaar oud, kiest voor Real Madrid en wees een eerste profcontract bij de Red Devils af.

De naam JJ Gabriel zal bij het grote publiek wellicht nog geen belletje doen rinkelen. Dat is ook niet onlogisch: de 16-jarige creatieve middenvelder debuteerde nog niet in de hoofdmacht van Manchester United. Wie het Engelse jeugdvoetbal volgt, weet echter al langer dat hij als een uitzonderlijk talent geldt.

Gabriel is een jeugdproduct van Manchester United en speelt momenteel bij de beloften. De club zag in hem een van de absolute uithangborden van de eigen opleiding, maar een eerste profcontract kwam er niet (snel genoeg). De jonge Engelsman heeft beslist om zijn toekomst elders uit te bouwen.

JJ Gabriel kiest voor Real Madrid

De offensieve middenvelder trekt naar Real Madrid. Volgens Engelse berichten vond Manchester United de eisen vanuit de entourage van de speler te ver gaan en wilde de club daar niet volledig in meegaan. Gabriel liet zich nochtans al vroeg opmerken: op zijn veertiende werd hij uitgeroepen tot beste speler van de U18-ploeg.

Volgens The Telegraph wordt zijn komst naar Real Madrid in januari officieel gemaakt. Manchester United zou slechts een opleidingsvergoeding van ongeveer 400.000 euro ontvangen. Real Madrid zou daarbij gebruikmaken van de Ierse roots van de jonge speler om de regels rond transfers van Premier League-spelers jonger dan 18 jaar te omzeilen.

Manchester United onderzoekt mogelijke overtreding



De zaak krijgt mogelijk nog een juridisch staartje. Manchester United wil aantonen dat de entourage van Gabriel al sinds vorige zomer contact had met Real Madrid. Indien dat bewezen wordt, zou dat volgens de Red Devils een overtreding van de geldende regelgeving kunnen betekenen.