Na zestien jaar neemt Romelu Lukaku afscheid van de Rode Duivels. De spits kondigde maandag zijn interlandpensioen aan en laat een indrukwekkende erfenis achter. Van een tienerdebuut tot historische doelpuntenrecords en de bronzen medaille op het WK 2018: Lukaku groeide uit tot één van de belangrijkste spelers uit de Belgische voetbalgeschiedenis. We blikken terug op tien onvergetelijke momenten.

1. 3 maart 2010 – Een zestienjarige jongen wordt Rode Duivel

Amper zestien jaar oud was Romelu Lukaku toen hij voor het eerst het shirt van de Belgische nationale ploeg aantrok. Bondscoach Dick Advocaat liet het Anderlecht-talent debuteren tegen Kroatië. België verloor met 0-1, maar voor Lukaku begon een avontuur dat zestien jaar zou duren. Een van de grootste carrières uit de geschiedenis van de Rode Duivels was geboren.7

2. 17 november 2010 – De eerste twee van een indrukwekkende verzameling

Zijn eerste interlanddoelpunt liet niet lang op zich wachten. Tegen Rusland scoorde Lukaku meteen tweemaal en bezorgde hij België een 0-2-overwinning. De jonge aanvaller toonde zijn enorme potentieel. Het zouden de eerste twee doelpunten worden van een uitzonderlijke internationale carrière.

3. 11 oktober 2013 – Lukaku schiet België naar het WK

Na twaalf jaar afwezigheid op het wereldkampioenschap snakte België naar een terugkeer op het grootste voetbalpodium. In Zagreb nam Lukaku zijn verantwoordelijkheid. Met twee doelpunten tegen Kroatië bezorgde hij de Rode Duivels een 1-2-overwinning en een ticket voor het WK 2014. Het was het definitieve startschot van de Gouden Generatie.

4. 1 juli 2014 – De verlossende invalbeurt tegen de Verenigde Staten

Op zijn eerste wereldkampioenschap kende Lukaku moeilijke momenten. Maar in de achtste finale tegen de Verenigde Staten bewees hij zijn waarde. Als invaller in de verlengingen lag hij aan de basis van de openingstreffer van Kevin De Bruyne. Vervolgens scoorde hij zelf de 2-0. België won uiteindelijk met 2-1 en plaatste zich voor de kwartfinales.

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5. 14 november 2017 – De nieuwe Belgische recordschutter

Met zijn doelpunt tegen Japan schreef Lukaku geschiedenis. Op amper 24-jarige leeftijd passeerde hij volgens de Belgische telling de legendarische Bernard Voorhoof en Paul Van Himst als topschutter aller tijden van de Rode Duivels. Een record dat hij de daaropvolgende jaren steeds scherper zou stellen.



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6. Juni 2018 – Vier doelpunten in twee WK-wedstrijden

Op het WK in Rusland was Lukaku niet te stoppen. Tegen Panama scoorde hij tweemaal in een 3-0-overwinning. Vijf dagen later deed hij dat kunstje over tegen Tunesië, dat met 5-2 werd verslagen. Met vier doelpunten in de eerste twee groepswedstrijden bevestigde hij zijn status als een van de gevaarlijkste spitsen ter wereld.

7. 2 juli 2018 – De geniale overstap tegen Japan

Niet ieder legendarisch moment hoeft een doelpunt te zijn. In de achtste finale tegen Japan stond België na 52 minuten met 0-2 achter. De Rode Duivels knokten zich terug tot 2-2 en kregen in de slotseconden nog één kans.

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Tijdens een razendsnelle tegenaanval liet Lukaku de voorzet van Thomas Meunier bewust lopen. Daardoor kon Nacer Chadli de 3-2 binnentikken. Een schitterend staaltje spelinzicht dat voor altijd verbonden blijft aan een van de mooiste Belgische WK-doelpunten.

8. 14 juli 2018 – Brons op het wereldkampioenschap

De Gouden Generatie schreef geschiedenis in Rusland. Na de memorabele overwinning tegen Brazilië in de kwartfinales en de pijnlijke uitschakeling tegen Frankrijk in de halve finales volgde de wedstrijd om de derde plaats.

België versloeg Engeland met 2-0 en behaalde zijn beste WK-resultaat ooit. Lukaku was met vier doelpunten een van de grote protagonisten van het toernooi en veroverde bovendien de Bronzen Schoen, de onderscheiding voor de op twee na beste doelpuntenmaker.

9. 19 november 2023 – Vier doelpunten in één helft tegen Azerbeidzjan

Ook na het afscheid van verschillende sterkhouders bleef Lukaku de nationale ploeg dragen. Tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Azerbeidzjan beleefde hij een uitzonderlijke avond.

In amper twintig minuten scoorde hij viermaal. Alle vier de treffers vielen voor de rust. België won met 5-0 en Lukaku sloot de EK-kwalificatiecampagne af met veertien doelpunten. Daarmee vestigde hij een record voor één EK-kwalificatiecyclus.

10. 2026 – Een laatste wereldkampioenschap en een afscheid als recordhouder

Zijn vierde wereldkampioenschap werd het slothoofdstuk van zijn interlandcarrière. Lukaku scoorde op het WK 2026 tegen Nieuw-Zeeland, Senegal en de Verenigde Staten. Met acht WK-doelpunten in totaal werd hij de Belgische recordschutter op wereldkampioenschappen.

Op 16 november 2026 volgde het onverwachte nieuws: Lukaku zette een punt achter zijn loopbaan bij de Rode Duivels. In zijn afscheidsboodschap bedankte hij zijn ploegmaats, trainers en supporters. Hij benadrukte dat hij met vrede terugkijkt op zijn beslissing.

Bedankt voor alles, Big Rom!