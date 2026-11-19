In de strijd om het FIFA-voorzitterschap krijgt Philippe Diallo er een concurrent bij. Kozo Tashima, erevoorzitter van de Japanse voetbalbond, heeft zijn kandidatuur officieel ingediend en kiest dus niet voor een gezamenlijk front tegen Gianni Infantino.

De race naar het voorzitterschap van de FIFA krijgt steeds meer vorm. Philippe Diallo, voorzitter van de Franse voetbalbond en kandidaat-opvolger van Gianni Infantino, ziet met Kozo Tashima een extra tegenstander opduiken.

De erevoorzitter van de Japanse voetbalbond (JFA) heeft zijn kandidatuur officieel neergelegd bij de wereldvoetbalbond. De deadline voor dossiers liep af op woensdag 18 november om middernacht.

Vier uitdagers voor Infantino

Tashima is al de vierde kandidaat die zich tegenover de zittende FIFA-voorzitter schaart. Naast de Japanner en Diallo maakten ook de voormalige Zwitserse international Ramon Vega en de Kameroense academicus Jean Crépin Soter Nyamis bekend dat ze willen deelnemen aan de verkiezing.

De Japanse voetbalbond bevestigde de officiële kandidatuur van Tashima zelf in een mededeling. Daarmee wordt duidelijk dat hij niet van plan is zich achter een andere uitdager te scharen.

Diallo krijgt geen gezamenlijk front

Voor Philippe Diallo is de stap van Tashima een tegenvaller. De Fransman had gehoopt samen met de Japanner een breder front te kunnen vormen tegen Infantino. Tijdens een persconferentie op woensdag vertelde Diallo dat hij daarvoor contact had opgenomen met Tashima.





Die toenadering leverde niets op. Tashima kiest resoluut voor een eigen campagne en wil naar eigen zeggen het scherpe ethische besef dat hij met Japan associeert, naar de FIFA brengen.