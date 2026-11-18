De toekomst van Kevin De Bruyne bij Napoli is steeds onzekerder geworden. De Belgische middenvelder keerde afgelopen zomer met grote verwachtingen terug naar Europa, maar een echt succesverhaal is het voorlopig niet geworden. Intussen duikt PSV steeds nadrukkelijker op als mogelijke bestemming. De Nederlandse club heeft zelfs al een eerste bod uitgebracht.

PSV heeft een eerste voorstel van twee miljoen euro overgemaakt aan Napoli. Dat werd geweigerd, maar het is wel een bevestiging dat de interesse concreet is. PSV heeft eerder al contact opgenomen met de entourage van De Bruyne en de middenvelder zou zelf openstaan voor een overstap. De onderhandelingen zijn dus begonnen, al is een akkoord nog veraf.

Napoli wil meewerken, maar stelt voorwaarden

Bij Napoli beseffen ze dat het weinig zin heeft om een ontevreden speler koste wat het kost aan boord te houden. De Italiaanse club heeft bovendien nog geen concrete vraagprijs bepaald. Wel lijkt het onwaarschijnlijk dat De Bruyne zomaar voor een prikje mag vertrekken. Napoli betaalde hem een stevig salaris en wil bij een transfer ook financieel niet met lege handen achterblijven.

Er is echter een belangrijk struikelblok: het loon. De Bruyne verdient in Napels ongeveer vijf miljoen euro netto per seizoen. Dat bedrag ligt buiten het bereik van PSV. De vraag is dus of de Rode Duivel bereid is een aanzienlijk deel van zijn salaris op te geven om opnieuw dichter bij huis te voetballen. Ook de familiale factor speelt mee. Zijn gezin zou graag dichter bij huis wonen, wat een langer verblijf in Italië bemoeilijkt.

Vertrek in januari steeds realistischer, Napoli kan 10 miljoen bezuinigen

Bij Napoli lijkt men er ondertussen rekening mee te houden dat dit het laatste seizoen van De Bruyne wordt. Zijn contract loopt nog twee jaar, maar de optie om die samenwerking verder te verlengen lijkt niet aan de orde. De grote vraag is of hij al in januari vertrekt of het seizoen gewoon afmaakt.

Sportief zou zijn vertrek een flinke aderlating betekenen. De Bruyne heeft ondanks wisselvallige periodes nog altijd bewezen dat hij beslissend kan zijn. Bovendien is het middenveld van Napoli al dun bezet en lijkt ook André-Frank Zambo Anguissa dicht bij een vertrek te staan. Een dubbele exit zou de club voor een stevige uitdaging plaatsen.



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Financieel zou Napoli bij een wintertransfer wel ruimte creëren. De club kan ongeveer vijf miljoen euro bruto aan resterende loonkosten besparen, naast een nog verschuldigde bonus van 2,5 miljoen euro. Met de opbrengst van een transfer zou er volgens La Gazzetta dello Sport minstens tien miljoen euro beschikbaar kunnen komen voor versterkingen. De komende weken worden cruciaal. De Bruyne keert woensdag terug op training en dan zal duidelijker worden hoe hij zelf tegenover zijn toekomst staat.