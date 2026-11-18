Nathan Ngoy maakt indruk bij Lille en de Rode Duivels, en dat blijft niet onopgemerkt. De voormalige verdediger van Standard groeide uit tot een belangrijke speler bij de Franse club. Nu lonkt mogelijk alweer een grote stap in zijn carrière.

Volgens het Italiaanse Calciomercato toont AC Milan belangstelling voor de 23-jarige verdediger. De Italiaanse grootmacht volgt zijn ontwikkeling nauwlettend. Bij Milan zou Ngoy bovendien landgenoten Koni De Winter en Diego Moreira kunnen vervoegen.

Ook interesse vanuit de Premier League

AC Milan is niet de enige geïnteresseerde club. Ook Newcastle United en Aston Villa hebben de Rode Duivel op hun radar staan. Beide Engelse clubs zouden nadrukkelijk belangstelling tonen.

Ngoy vertrok in de zomer van 2025 bij Standard en ontwikkelde zich bij Lille tot een vaste waarde. Zijn sterke prestaties leverden hem ook een belangrijkere rol bij de Rode Duivels op. Zondag liet hij zich nog opmerken tijdens de 4-1-overwinning tegen Italië. Ngoy pikte toen zelfs een doelpunt mee.

Transfersom kan stevig oplopen

De groeiende belangstelling heeft mogelijk ook gevolgen voor zijn transferwaarde. Enkele maanden geleden werd Ngoy nog op ongeveer 20 tot 25 miljoen euro geschat. Volgens de Italiaanse berichtgeving zou dat bedrag tegen volgende zomer kunnen oplopen tot maar liefst 40 miljoen euro.



Er is ook nog geen sprake van een bevestigd bod. Bovendien ligt Ngoy nog tot juni 2029 onder contract bij de Franse club. Toch belooft het een interessant transferdossier te worden. Anderhalf jaar na zijn vertrek bij Standard zou Ngoy met AC Milan, Newcastle of Aston Villa opnieuw een bijzonder grote stap kunnen zetten.