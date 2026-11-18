KRC Genk heeft een financieel recordseizoen achter de rug. In 2025-2026 realiseerde de Limburgse club een omzet van maar liefst 117 miljoen euro. Dat is negen miljoen meer dan het vorige record. Toch werd het boekjaar afgesloten met een verlies van 1,6 miljoen euro.

Dat heeft onder meer te maken met de omschakeling van een vzw naar een nv. Die operatie zorgde voor een eenmalige extra kost van ongeveer drie miljoen euro. Genk betaalde daarnaast 1,3 miljoen euro aan belastingen.

Transferinkomsten en Europa leveren miljoenen op

De belangrijkste inkomstenbron blijft de transfermarkt. Door de verkoop van onder meer Tolu Arokodare, Bonsu Baah en Hyun-gyu Oh realiseerde Genk een bruto-overschot van 54 miljoen euro. Na aftrek van bedragen voor vorige clubs bleef daar ongeveer 45 miljoen van over.

Ook de Europese campagne leverde flink wat geld op. Genk verdiende bruto 17 miljoen euro met de kwalificatie voor de achtste finales van de Europa League. Na aftrek van premies en andere kosten hield de club daar bijna tien miljoen euro aan over.

Investeringen en loonkosten drukken resultaat

De recordomzet betekent niet dat al dat geld rechtstreeks in de clubkas blijft. Genk heeft ook aanzienlijke uitgaven aan spelerslonen, wedstrijdpremies, de dagelijkse werking en investeringen in de infrastructuur. Bovendien kostte de juridische omschakeling naar een nv eenmalig ongeveer drie miljoen euro, wat een stevige impact had op de jaarrekening.



Daarnaast betaalde Genk 1,3 miljoen euro aan belastingen. Ondanks die kosten blijft de financiële toestand gezond. Voor het volgende boekjaar voorspelt de club een winst van liefst twintig miljoen euro, zelfs zonder Europees voetbal. De verkoop van onder meer Brughmans, Karetsas, El Ouahdi en Sor, die samen bijna 75 miljoen euro opleverden, vormt daarvoor de belangrijkste basis.