Alexander Blessin zat na zijn vertrek bij St. Pauli zonder club, tot Borussia Mönchengladbach hem eind september aanstelde. De ex-coach van Union kreeg in de zomer ook twee Belgische aanbiedingen, maar ging daar niet op in.

Standard verloor donderdag 12 november een oefenwedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach met 1-0. Bij de Rouches was er tijdens de partij even ongerustheid over Tobias Mohr, al bleek die vrees achteraf ongegrond.

Na afloop sprak de redactie van IPM met Alexander Blessin. De voormalige trainer van Union Saint-Gilloise werd eind september aangesteld bij Gladbach, waar hij de opdracht kreeg om de club in de Bundesliga te houden.

Twee Belgische pistes voor Blessin

De situatie bij Borussia is bijzonder moeilijk. Met amper vier punten uit negen speeldagen staat de ploeg laatste en moet ze snel een achterstand wegwerken. Blessin had nochtans ook elders kunnen tekenen toen hij na zijn avontuur bij St. Pauli beschikbaar was.

"Ik kreeg afgelopen zomer twee aanbiedingen uit België, één uit Engeland en nog één van verder weg: uit China", vertelde de Duitse coach. Blessin won in het seizoen 2023-2024 nog de Beker van België met Union.

Zwaar programma in de strijd om het behoud



De in Stuttgart geboren trainer richt zich nu volledig op de reddingsoperatie bij Mönchengladbach. Daarbij wacht hem meteen een pittig programma: Borussia neemt het voor de winterstop nog op tegen Dortmund, Leverkusen en Eintracht Frankfurt. In januari volgt ook nog een duel met Bayern München.