Timmy Simons heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd op zijn aanstelling als nieuwe trainer van KRC Genk. De voormalige Rode Duivel tekende dinsdag een contract tot 2029 en is bijzonder tevreden met zijn nieuwe uitdaging. "Ik ben ongelooflijk trots dat deze kans voorbijgekomen is", vertelt hij bij HBvL.

Het is bovendien niet de eerste keer dat Genk bij Simons aanklopte. Vorig jaar waren er al gesprekken, maar toen kwam het niet tot een samenwerking. "Ik heb niet te lang moeten twijfelen. Toen was het jammer dat ik het niet ben geworden, maar uiteindelijk: als je hard werkt, komt die kans nog wel eens terug."

Veeleisende trainer wil een machine bouwen

Simons beseft dat hij midden in het seizoen bij OH Leuven vertrekt. "Ik heb er een fantastische tijd gehad en goed kunnen samenwerken met iedereen in een goed georganiseerde en gestructureerde club. Dan is het uiteraard pijnlijk om midden in het seizoen te vertrekken. Maar dat zijn beslissingen die genomen moeten worden."

Bij Genk wil hij zo snel mogelijk zijn voetbalprincipes installeren. "Vanaf de eerste seconde de drive erin proberen te houden, een aantal basisprincipes inslijpen: pressing, counterpressing, one second reaction. Elke controle, elke passing, de juiste voet aanspelen: alles is belangrijk." Hij wil zijn spelers bovendien elke week beter zien worden. "Als je dat week na week kan doen, ga je zien dat je een machine aan het bouwen bent."

"Ik hou wel van jagen"

Zijn aanpak zal niet vrijblijvend zijn. "Ik ben een coach die veeleisend is. Voor mezelf, voor mijn staf en voor mijn spelers. Bij mij moeten ze tonen dat ze maandag en dinsdag al de goesting hebben om in het weekend te spelen. Het moet elke dag goed zijn op training."

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De achterstand in het klassement schrikt hem niet af, al blijft hij realistisch over de opdracht. "We moeten realistisch zijn, we staan een aantal punten achter. Maar ik hou wel van jagen. De punten die we nu missen, daar gaan we naar op zoek." Europees voetbal blijft het grote doel voor Genk, maar volgens Simons moet dat stap voor stap gebeuren. "We ambiëren natuurlijk het hoogst haalbare. Europees voetbal is superbelangrijk voor Genk, maar het zal stap voor stap moeten gaan."