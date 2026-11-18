Erling Haaland heeft Noorwegen met twee doelpunten naar de kwartfinales van de Nations League geloodst. Tegen Denemarken werkte de spits een 2-0-achterstand weg met twee treffers. Daarmee gaf hij ook meteen een stevig antwoord aan de critici die vooraf twijfelden aan zijn motivatie.

De aanvaller had na de overwinning tegen Wales (3-1) nog aangegeven dat de vermoeidheid toesloeg. Met Manchester City wachten hem bovendien zware wedstrijden tegen Fulham, Napoli en Arsenal. Het drukke programma noemde hij zelf "absoluut meedogenloos".

Analist wilde Haaland op de bank zetten

In Noorwegen werd zijn uitspraak niet overal even goed ontvangen. Voetbalanalist Kristoffer Løkberg stelde bij NRK zelfs voor om Haaland tegen Denemarken op de bank te zetten. "Een half gemotiveerde Haaland is niet beter dan een Sørloth die op zijn kans wacht", klonk het opvallend scherp.

Haaland bewees echter op het veld dat hij nog altijd bijzonder belangrijk is voor zijn land. Met twee doelpunten draaide hij de wedstrijd helemaal om en bezorgde hij Noorwegen een cruciale overwinning. Tijdens zijn terugvlucht naar Manchester reageerde hij via Snapchat ook op de kritiek.

"Wat als ik nog meer gemotiveerd was?"

"Dat was krankzinnig. Stel je voor dat ik nog meer gemotiveerd was. Wat was het resultaat dan geweest?", sneerde Haaland richting Løkberg. Hij wilde ook geen enkele twijfel laten bestaan over zijn liefde voor de nationale ploeg.

"Eigenlijk zou ik dit niet hoeven te zeggen, maar er zijn altijd mensen die er nog aan twijfelen of ik gemotiveerd ben om voor de nationale ploeg te spelen. Natuurlijk wel", benadrukte de spits.





Haaland ontkende wel dat de kritiek hem extra had gemotiveerd. Løkberg had daar een andere kijk op. "Ik heb het gevoel dat ik een gevoelige snaar heb geraakt en Haaland daardoor echt op scherp stond", reageerde de analist.