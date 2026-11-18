Sinds Romelu Lukaku na de 4-1-zege tegen Italië en de kwalificatie van de Rode Duivels voor de kwartfinales van de Nations League zijn interlandpensioen aankondigde, stromen de reacties binnen. Ook Thierry Henry, voormalig assistent-bondscoach en jeugdheld van Lukaku, richtte zich met een persoonlijke videoboodschap tot de Belgische topschutter.

De verrassende beslissing van Romelu Lukaku om te stoppen als international heeft heel wat losgemaakt. Na de overtuigende 4-1-overwinning tegen Italië, waarmee de Rode Duivels zich plaatsten voor de kwartfinales van de Nations League, kreeg de recordschutter van België steunbetuigingen uit alle hoeken.

Supporters, ex-ploegmaats, voormalige internationals en stafleden blikten terug op de indrukwekkende interlandcarrière van Lukaku. Enkele dagen na de aankondiging deelde ook Thierry Henry een emotionele boodschap via Instagram.

Henry was verrast door het moment

De Fransman werkte in het verleden als assistent bij de Rode Duivels en was al lang een voorbeeldfiguur voor Lukaku. Henry wist dat de spits nadacht over een afscheid bij de nationale ploeg, maar had de timing niet zien aankomen.

"Romelu, met Thierry hier. Ik had wat tijd nodig om te reageren. Net als iedereen was ik verrast. Ik wist dat je eraan dacht, maar ik wist niet dat je op dat moment de beslissing zou nemen", vertelde de voormalige Franse international, die vandaag analist is bij CBS.

"Ik begrijp je beslissing volledig, dat weet je. Ik wil je zeggen hoeveel respect ik heb voor wat je bij de nationale ploeg hebt bereikt en voor de manier waarop je dat hebt gedaan."



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'Je hebt iedereen ongelijk gegeven'

Henry stond ook stil bij de kritiek die Lukaku tijdens zijn carrière geregeld kreeg. Volgens de voormalige aanvaller heeft de Rode Duivel keer op keer getoond wat hij waard is.

"Ik heb mensen horen zeggen dat je niet goed genoeg was. Dat was je wel, en dat ben je nog altijd. Je hebt ontzettend hard gewerkt, het spel bestudeerd en altijd geprobeerd om beter te worden. En dat is je gelukt."

Lukaku bedankt zijn mentor

In zijn boodschap blikte Henry vervolgens terug op hun gezamenlijke periode bij de Rode Duivels. "Ik heb een klein rolletje gespeeld in jouw verhaal en ik heb gezien hoe hard je werkte. Niets betekende meer voor jou dan slagen met de nationale ploeg. Ik feliciteer je uit de grond van mijn hart. We zullen je missen, daar bestaat geen twijfel over. Ik hou van je, mijn vriend. Je weet me te vinden als je wil praten."

Lukaku reageerde zelf onder de post van zijn voormalige mentor. "Mijn mentor. Bedankt dat je in mij geloofde, me raad gaf en er was op het moeilijkste moment van mijn leven. Ik hou van je."