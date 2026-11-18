Daniel Van Buyten heeft een duidelijke boodschap voor Vincent Kompany. De voormalige verdediger van Bayern München zag hoe zijn landgenoot de voorbije weken noodgedwongen aan de kant stond door gezondheidsproblemen. Nu de trainer opnieuw stappen zet richting zijn dagelijkse werkzaamheden, vindt Van Buyten dat hij vooral één zaak niet uit het oog mag verliezen: zijn eigen gezondheid.

De Belgische trainer zakte in oktober in elkaar toen hij een training van de beloften van Bayern bijwoonde. In het ziekenhuis werd een irritatie van de hersenvliezen vastgesteld. Kompany moest vervolgens enkele weken rust nemen, maar keerde maandag terug naar de Säbener Straße voor een trainingssessie.

Van Buyten weet hoe bijzonder het is om Bayern te mogen leiden. "De kans om ook als jonge trainer bij Bayern aan de slag te kunnen, is heel belangrijk", vertelt hij. Toch mag die kans volgens hem niet ten koste gaan van alles.

Van Buyten komt met duidelijke waarschuwing

Van Buyten richt zich daarom rechtstreeks tot zijn landgenoot. "Na zoiets moet hij beseffen dat hij af en toe wat gas moet terugnemen", zegt hij bij SPORT1. De voormalige Rode Duivel benadrukt daarbij dat Kompany "niet mag vergeten dat gezondheid het belangrijkste is in het leven".

Tegelijk begrijpt Van Buyten hoe moeilijk het voor een gedreven figuur is om rustiger aan te doen. "Dat neemt hij nu mee als ervaring", zegt hij over de voorbije weken. Vervolgens legt hij uit waarom terugschakelen niet vanzelfsprekend is.

"Als je een leidersfiguur bent of altijd wint, is dat moeilijk. Je geeft altijd honderd procent. Dat hoort bij ons temperament." Van Buyten maakt zich dan ook geen grote zorgen, maar hoopt dat Kompany iets meeneemt uit zijn gedwongen afwezigheid.



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Van Buyten droomt van Champions League

Over de sportieve vooruitzichten van Bayern is Van Buyten bijzonder positief. Hij ziet hoe zijn oude club in de loop der jaren is uitgegroeid tot een vaste naam aan de absolute top. "Bayern heeft wereldwijd iets opgebouwd waardoor het evenveel respect krijgt als Real Madrid", stelt hij. De voormalige centrale verdediger vindt dat de Duitse recordkampioen tegenwoordig vanzelfsprekend wordt genoemd wanneer het over de grootste voetbalclubs ter wereld gaat.

Ook de Champions League beschouwt Van Buyten als een realistisch doel. "De selectie is er. Ze hebben een goede trainer. Het is een uitstekende club. Elke titel is mogelijk", zegt hij. En over het belangrijkste Europese clubtoernooi voegt hij toe: "Als je bij de laatste vier raakt, heb je altijd de kans om de Champions League te winnen."

Van Buyten weet wat daarvoor nodig is: in 2013 won hij de trofee zelf met Bayern. Zijn boodschap aan Kompany bevat dus twee kanten: sportief gelooft hij volop in hem, maar zijn gezondheid moet voorop blijven staan.