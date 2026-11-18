Diego Moreira heeft zich in korte tijd opgewerkt tot een belangrijke speler bij AC Milan. De Rode Duivel maakt indruk in Italië, maar achter zijn komst naar de Italiaanse topclub blijkt een opvallend verhaal te schuilen. Zelfs de eigenaar van Milan zou zich persoonlijk met de transfer hebben bemoeid.

Volgens Corriere dello Sport was het Gerry Cardinale zelf die aandrong op de komst van Moreira. De eigenaar wilde de Belgische flankaanvaller absoluut binnenhalen, ondanks het stevige prijskaartje. Milan betaalde volgens de krant maar liefst 51 miljoen euro aan Strasbourg, met nog eens 14 miljoen euro aan mogelijke bonussen.

Cardinale nam zelf het initiatief

Opvallend is dat Cardinale volgens de Italiaanse krant op eigen initiatief de deal afrondde. De Amerikaan wil van Milan opnieuw een Europese grootmacht maken en is bereid daarvoor diep in de buidel te tasten. Moreira paste perfect in dat plaatje.

Het vertrouwen lijkt zich ondertussen uit te betalen. Moreira maakte al indruk tegen Lazio en Inter en liet zich ook bij de Rode Duivels opmerken. Vooral zijn snelheid, techniek en aanvallende acties maken hem een belangrijke troef voor de Italiaanse topclub.

Moreira maakt ook indruk in kleedkamer

Maar volgens het Italiaanse medium is Moreira niet alleen op het veld een schot in de roos. Ook achter de schermen zorgt de Belg voor een positieve dynamiek. Op het trainingscomplex van Milan wordt hij omschreven als bijzonder levendig, grappig en enthousiast. Hij zou geregeld voor een goede sfeer zorgen binnen de spelersgroep.



Tegelijk benadrukt de krant dat Moreira bijzonder professioneel is zodra er gewerkt moet worden. De Rode Duivel weet zijn speelse karakter dus te combineren met een sterke werkmentaliteit. Voor Cardinale is dat precies het soort speler dat hij naar Milan wil halen. Zijn bijzonder dure investering lijkt voorlopig dan ook uitstekend uit te pakken.