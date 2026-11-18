Het afscheid van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels blijft voor heel wat reacties zorgen. De topschutter aller tijden kondigde na de wedstrijd tegen Italië aan dat hij stopt als international. Hoewel sommigen nog hopen op een terugkeer, denkt Philippe Albert dat het verhaal definitief voorbij is.

De voormalige Rode Duivel heeft bijzonder veel bewondering voor Lukaku. Hij vindt het jammer dat België afscheid moet nemen van een spits van zijn niveau, maar denkt dat de beslissing niet zomaar uit emotie is genomen. Zelfs een succesvolle terugkeer naar Anderlecht zou daar volgens hem niets aan veranderen.

Albert vreest definitief afscheid

"Ik hoop dat ik me vergis, maar ik geloof niet dat Lukaku zal terugkomen op zijn beslissing", vertelt Albert bij Het Nieuwsblad. "Zelfs niet als hij volgend seizoen terugkeert naar Anderlecht en daar 25 goals maakt. Hoe jammer ik dat ook vind. We zullen nooit meer een spits van dat kaliber hebben."

Albert heeft bovendien veel respect voor de persoonlijkheid van Lukaku. "Ik ken hem niet persoonlijk, maar hij lijkt me rechtdoorzee en bescheiden. Hij zoekt geen publiciteit, verschijnt niet op de rode loper. Je leest geen interviews met zijn vrouw, met zijn kinderen."

De voormalige verdediger verwijst ook naar de kritiek die Lukaku tijdens zijn carrière kreeg. "In Wallonië is hij op een bepaald moment kapotgemaakt. Er waren idioten, anti-Lukaku, die zelfs zijn mama viseerden. En toch heeft hij enkel geantwoord met goals. Dat hadden ze bij mij eens moeten proberen…"

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Net daarom denkt Albert dat Lukaku zijn afscheid grondig heeft overwogen. "Lukaku lijkt me nederig, bescheiden. Daarom komt het bij mij over als een heel weldoordachte beslissing. Dat hij tegen Italië niet meer wilde invallen, ondanks een 3-1-stand, is het bewijs. Anderen zouden dat wel doen." Albert vreest dan ook dat België zijn recordschutter definitief kwijt is.