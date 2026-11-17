Romelu Lukaku is niet langer Rode Duivel. De Belgische voetbalbond werd pas ingelicht nadat de aanvaller zijn afscheid had aangekondigd in de kleedkamer. Al is Vincent Mannaert niet van plan om zich daar zomaar bij neer te leggen.

Romelu Lukaku stopt als Belgisch international. De reconstructie van zijn beslissing en het voorbije interlandluik kan je via DEZE LINK nalezen.

Big Rom bracht de Belgische voetbalbond pas achteraf op de hoogte. Het jeugdproduct van RSC Anderlecht had naar verluidt geen zin in 'gedoe'. Lees: Lukaku had geen zin om omgepraat te worden.

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De Standaard weet echter dat Vincent Mannaert van plan is om die poging toch te wagen. De CEO van de KBVB wil een gesprek met Lukaku om te bekijken hoe definitief de keuze is.

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Lukaku was sinds de komst van Mark van Bommel dan wel geen basisspeler meer bij de Rode Duivels, maar Big Rom heeft wél zijn waarde. Ook Mannaert beseft dat de aanvaller in sommige matchen het verschil kan én zal maken.

Heeft de missie van Vincent Mannaert kans op slagen?

De kans is echter zo goed als onbestaande dat Lukaku terug zal komen op zijn besluit. Of zou hij dé verrassing kunnen worden in de EK-selectie van 2028?