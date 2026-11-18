Oh Hyeon-gyu zou binnenkort opnieuw een grote transfer kunnen maken. De Zuid-Koreaanse aanvaller, die enkele maanden geleden nog bij KRC Genk speelde, staat in de belangstelling van Tottenham Hotspur. De Engelse club overweegt om tijdens de wintermercato toe te slaan, al hangt daar een stevig prijskaartje aan vast.

Oh verliet Racing Genk in februari 2026 voor Besiktas. De Turkse topclub betaalde destijds 14 miljoen euro voor de spits. Bij Genk was hij anderhalf seizoen actief en verzamelde hij 22 doelpunten en zes assists in 73 wedstrijden. Nu zou zijn volgende transfer alweer in de maak kunnen zijn.

Tottenham volgt voormalige Genk-spits

Volgens de Turkse krant Türkiye Gazetesi heeft Tottenham de 25-jarige aanvaller op zijn verlanglijstje gezet. De Engelse club zou Oh zowel in de Turkse competitie als in Europa volgen. Een eerste toenadering tijdens de winterse transferperiode wordt niet uitgesloten.

Besiktas is echter niet van plan om zijn spits zomaar te laten vertrekken. Oh ligt nog tot de zomer van 2029 onder contract. Volgens de Turkse berichtgeving zou de club pas bij een bod van minstens 30 miljoen euro bereid zijn om over een verkoop na te denken.

Meer dan dubbele van transfersom

Opvallend is dat Oh momenteel niet eens een vaste basisplaats heeft bij Besiktas. De Zuid-Koreaan moet vaak genoegen nemen met een rol als invaller achter Dusan Vlahovic. Toch was hij dit seizoen al goed voor vier doelpunten en drie assists in negentien officiële wedstrijden.



Voor Besiktas zou een transfer van 30 miljoen euro een bijzonder lucratieve zaak betekenen. De Turken zouden daarmee in minder dan een jaar tijd meer dan het dubbele van hun oorspronkelijke investering kunnen ontvangen. Ook voor de voormalige Genk-spits zou een overstap naar de Premier League een nieuwe grote stap betekenen. Voorlopig blijft het echter bij belangstelling en is er nog geen officieel bod bekend.