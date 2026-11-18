Danny Buijs heeft een opvallende beslissing genomen over zijn toekomst. De voormalige trainer van KV Mechelen heeft aangekondigd dat hij na dit seizoen vertrekt bij Fortuna Sittard. Nochtans wilde de Nederlandse club graag met hem verder. Buijs heeft echter zelf besloten dat het tijd is voor een nieuwe uitdaging.

Fortuna Sittard maakte het nieuws woensdag officieel bekend. De 44-jarige Nederlander beschikt over een aflopend contract en zal dat niet verlengen. Dat is opmerkelijk, want Buijs heeft sinds zijn komst in 2023 goede resultaten neergezet. Fortuna eindigde onder zijn leiding achtereenvolgens als tiende en twee keer als elfde. Dit seizoen staat de club voorlopig zelfs zevende in de Eredivisie.

Fortuna Sittard wilde Buijs behouden

Technisch directeur Joris Mathijsen bevestigt dat de club meerdere gesprekken met Buijs heeft gevoerd over een mogelijke contractverlenging. Fortuna wilde de samenwerking graag voortzetten, maar kreeg uiteindelijk te horen dat de trainer andere plannen heeft. Mathijsen benadrukt dat de club zijn beslissing respecteert en zich nu volledig op de rest van het seizoen wil concentreren.

Ook Buijs zelf reageerde op zijn aangekondigde vertrek. "Ik heb deze beslissing na zorgvuldige afweging genomen", verklaart hij via de officiële kanalen van Fortuna. Hoewel hij zich nog altijd goed voelt bij de club, vindt hij dat na vier seizoenen het juiste moment is aangebroken om een nieuwe stap in zijn trainersloopbaan te zetten.

Nieuwe uitdaging na moeilijke periode bij KV Mechelen

Voor Belgische voetbalfans is Buijs uiteraard geen onbekende. In 2022 was hij enkele maanden trainer van KV Mechelen, maar dat avontuur eindigde vroegtijdig. De Nederlander slaagde er nadien bij Fortuna Sittard wel in om opnieuw langdurig aan een ploeg te bouwen.



Waar zijn toekomst ligt, is voorlopig niet bekend. Buijs heeft nog geen nieuwe werkgever aangekondigd en blijft tot het einde van het seizoen bij Fortuna. Beide partijen willen de samenwerking op een positieve manier afsluiten. De club kan ondertussen op zoek naar een opvolger, terwijl Buijs zich na vier seizoenen in Sittard opmaakt voor een nieuw hoofdstuk in zijn trainerscarrière.