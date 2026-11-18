David Hubert maakt indruk met zijn prestaties bij Union Saint-Gilloise en dat blijft ook in het buitenland niet onopgemerkt. De Belgische trainer heeft de Brusselaars naar de eerste plaats in de Jupiler Pro League geleid. Nu wordt zijn naam zelfs genoemd bij een club uit de Bundesliga.

Het gaat om FC Köln, waar de positie van trainer René Wagner steeds meer onder druk staat. De Duitse club staat pas vijftiende in de competitie en verzamelde amper negen punten. Vooral het gebrek aan aanvallende dreiging en de beperkte vooruitgang van de ploeg zorgen voor kritiek.

Hubert op lijstje van FC Köln

Volgens het Duitse BILD behoort David Hubert tot de namen die circuleren als mogelijke opvolger van Wagner. Hij is echter niet de enige kandidaat. Dino Toppmöller zou de voorkeur genieten van verschillende bestuursleden, terwijl ook Christian Eichner en Horst Steffen worden genoemd.

De Duitse krant wijst nadrukkelijk op de uitstekende prestaties van Hubert bij Union. De 38-jarige trainer voert de Belgische competitie aan en haalt dit seizoen gemiddeld 2,64 punten per wedstrijd. Ook Europees doet Union het uitstekend, met een gemiddelde van 2,5 punten per wedstrijd in de Europa League.

Beslissende weken voor Köln

Voorlopig blijft Wagner noggewoon aan het roer bij FC Köln. Vrijdag wacht een bijzonder moeilijke verplaatsing naar Bayern München. Daarna volgt een thuiswedstrijd tegen Elversberg, waarna de clubleiding de balans wil opmaken. Bij tegenvallende resultaten zou een trainerswissel steeds nadrukkelijker in beeld komen.



Een mogelijk vertrek van Hubert zou een flinke tegenvaller betekenen voor Union, dat volop meestrijdt om de landstitel. Toch is er voorlopig geen sprake van een concrete overstap. Zijn naam circuleert momenteel als mogelijke kandidaat, maar Toppmöller lijkt voorlopig over de beste papieren te beschikken.