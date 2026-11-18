In de aanbesteding voor de tv-rechten van het WK 2030 laat de FIFA zenders opnieuw advertentieruimte verkopen tijdens wedstrijden. Dat wijst erop dat de veelbesproken drinkpauzes blijven bestaan, al benadrukt de wereldvoetbalbond dat er nog geen definitieve beslissing is gevallen.

De vaste drinkpauzes die tijdens het WK 2026 werden ingevoerd, zorgden niet bepaald voor een onverdeeld positieve reactie. Supporters en waarnemers vonden dat de onderbrekingen het tempo uit een wedstrijd haalden.

Voor ploegen die slecht aan een helft begonnen, boden ze tegelijk een welkom moment om zich te hergroeperen en tactische bijsturingen door te voeren. Net die invloed op het spelverloop maakte de maatregel controversieel.

Reclame tijdens de onderbrekingen

Toch lijken de drinkpauzes ook op het WK 2030 een optie te blijven. Volgens The Guardian voorziet de FIFA in haar aanbesteding voor de televisierechten dat omroepen reclame kunnen verkopen tijdens dergelijke onderbrekingen.

Dat gebeurde afgelopen zomer al en vormt voor broadcasters uiteraard een extra commerciële opportuniteit. De passage in de aanbesteding doet vermoeden dat de FIFA de formule niet zomaar wil loslaten.

FIFA neemt nog geen definitief besluit



De wereldvoetbalbond liet aan de Britse krant weten dat de mogelijkheid nog wordt onderzocht. Een definitieve bevestiging over systematische drinkpauzes op het WK 2030 is er dus voorlopig niet.