Sébastien Pocognoli ligt steeds meer onder vuur in Schotland. Na de pijnlijke 4-0-nederlaag tegen Zwitserland neemt de kritiek op de Belgische bondscoach verder toe. Voormalig international Pat Nevin wil zelfs dat de Schotse voetbalbond een opvallende stap zet om duidelijkheid te krijgen over de toekomst van Pocognoli.

Nevin vindt dat de bond achter gesloten deuren met de belangrijkste internationals moet praten. "Als ik de Schotse voetbalbond leidde, zou ik met de spelers gaan praten en gewoon vragen: vertel ons eerlijk wat jullie denken. Het gaat niet verder dan dit gesprek, het blijft tussen ons. Staan jullie nog achter ons?", vertelt hij volgens The Scottish Sun.

Vertrouwen van spelers wordt cruciaal

Volgens Nevin moet de mening van de spelers zwaar doorwegen. "Als enkele van de belangrijkste spelers zeggen dat ze niet zeker zijn, dan weet je genoeg. Als je hen privé vraagt wat ze denken en ze zeggen dat ze erin geloven en erachter staan, dan moet je hem behouden."

Nevin vindt dat Schotland geen tijd meer mag verliezen. Hij benadrukt dat de ploeg inmiddels zes wedstrijden onder Pocognoli heeft afgewerkt en dat de prestaties snel moeten verbeteren. Of de spelers daadwerkelijk twijfelen aan hun bondscoach, is voorlopig niet bekend.

Ook Hutchison haalt uit

Ook voormalig international Don Hutchison is bijzonder kritisch. "Toen ik Schotland zag spelen, verveelde ik me. Ik keek naar hetzelfde voetbal dat ik al honderd keer heb gezien", verklaart hij volgens The Scotsman.



Hutchison vindt dat Pocognoli zijn speelstijl moet aanpassen. "Noord-Ierland is een goed voorbeeld van een ploeg die niet blijft voetballen om het voetballen. Waarom kan Schotland niet spelen met strijdlust, energie en intensiteit? Vergeet dat balbezitvoetbal. Het past niet bij Schotland."