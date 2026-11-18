Danylo Sikan heeft zich dinsdagavond van zijn beste kant laten zien bij de Oekraïense nationale ploeg. De aanvaller van Anderlecht kroonde zich tot matchwinnaar in het Nations League-duel tegen Georgië. Oekraïne won met 1-0 dankzij een bijzonder vroeg doelpunt van de paars-witte spits. Daarmee schreef Sikan bovendien een stukje geschiedenis.

De wedstrijd was amper begonnen toen Sikan al toesloeg. Na een ongelukkige tussenkomst van een Georgische speler belandde de bal voor zijn voeten. De Anderlecht-aanvaller twijfelde niet en trapte met links raak. Na amper 53 seconden stond Oekraïne al op voorsprong. Het bleek uiteindelijk het enige doelpunt van de wedstrijd.

Sikan schrijft geschiedenis

Met zijn treffer vestigde Sikan meteen een bijzonder record. Nooit eerder scoorde Oekraïne zo snel in een officiële interland. Voor de aanvaller van Anderlecht was het bovendien zijn derde doelpunt in twaalf wedstrijden voor zijn nationale ploeg.

Toch werd het geen eenvoudige avond voor Oekraïne. Georgië had meer balbezit en ging nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker. Doelman Dmytro Riznyk moest meermaals ingrijpen, onder meer bij kansen voor Georges Mikautadze en Otar Kakabadze. Sikan werd na 64 minuten vervangen door Roman Yaremchuk.

Belangrijke overwinning voor Oekraïne

In de slotfase liep Georgië nog tegen een rode kaart aan. Luka Lochoshvili kreeg zijn tweede gele kaart na een overtreding op Yaremchuk. Oekraïne hield uiteindelijk stand en boekte zo een belangrijke 1-0-overwinning.



Dankzij de driepunter eindigt Oekraïne als derde in zijn Nations League-groep en verzekert het zich van het behoud in League B. Georgië eindigt als laatste en moet barrages spelen om degradatie te vermijden. Voor Sikan is het alvast een interland om niet snel te vergeten.