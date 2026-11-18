Het afscheid van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels blijft voor heel wat discussie zorgen. Ook analist Frank Boeckx vindt het bijzonder jammer dat de topspits op deze manier een punt achter zijn interlandcarrière heeft gezet. Bij HLN spaart hij de kritiek op bondscoach Mark van Bommel niet.

"Dit is een afscheid in mineur. En dat vind ik heel jammer voor een speler met zijn verdiensten voor de nationale ploeg", stelt Boeckx. Volgens hem kwam de beslissing van Lukaku bovendien compleet onverwacht. "Ik ga er dus wel van uit dat dit een beslissing is die hij in een opwelling heeft genomen."

De analist zag hoe Lukaku tijdens de wedstrijd tegen Italië zichtbaar teleurgesteld op de bank zat. Zeker toen het publiek zijn naam scandeerde, maar Van Bommel ervoor koos om Dodi Lukebakio en Leandro Trossard in te brengen. "Dat is wellicht in het verkeerde keelgat geschoten."

Boeckx begrijpt frustratie van Lukaku

Boeckx vermoedt dat de spits zich gepasseerd voelde. "Als dit iets was wat al langer bij hem speelde, dan had hij tegen Italië een prachtig afscheid gekregen. Maar dit zag ik niet aankomen." Al sluit hij niet uit dat ook de fysieke belasting een rol speelt bij zijn beslissing.

Toch vindt Boeckx dat Lukaku nog altijd van grote waarde had kunnen zijn voor de nationale ploeg. "Romelu is een spits die de ruimte bijzonder goed leest en nog altijd heel snel is in de omschakeling." Zeker toen België op zoek ging naar een vierde doelpunt, had hij de aanvaller sneller verwacht.

Van Bommel krijgt stevige kritiek

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Daar legt Boeckx ook de verantwoordelijkheid bij de bondscoach. "Dat is iets wat je Van Bommel kunt verwijten, hij is verkeerd omgegaan met een vedette als Lukaku." Volgens de analist had een invalbeurt tegen Italië mogelijk alles veranderd. "Als Lukaku twintig minuten had gekregen tegen Italië, dan hadden we dit gesprek nu niet gevoerd."