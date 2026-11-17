Romelu Lukaku is niet langer Rode Duivel. Ook een terugkeer naar RSC Anderlecht ligt opnieuw op tafel. Al komt David Steegen met een héél belangrijke nuance.

Romelu Lukaku stopt als Belgisch international. De reconstructie van zijn beslissing en het voorbije interlandluik kan je via DEZE LINK nalezen. In 't kort: Big Rom wil meer bij zijn familie zijn.

Ondertussen loopt het ook bij Fenerbahçe SK niet van een leien dakje. Meer zelfs: de Turkse media én fans van Fener zien Big Rom liever gaan. Is een terugkeer naar het Lotto Park van RSC Anderlecht in januari al in de maak?

Is een terugkeer van Romelu Lukaku naar RSC Anderlecht héél dichtbij?

"Lukaku heeft zelf gezegd dat hij zijn carrière wil afsluiten bij Anderlecht", aldus David Steegen in Het Laatste Nieuws. "Maar zal dat als speler, als bestuurslid of in de jeugdwerking zijn?"

De voormalige woordvoerder van paars-wit én dichte kennis van Lukaku denkt er het zijne van. "Romelu zal het helemaal zelf bepalen. Net zoals hij het nu ook bij de Rode Duivels heeft gedaan."

Romelu Lukaku heeft zelf gezegd dat hij zijn carrière wil afsluiten bij Anderlecht. Maar zal dat als speler, als bestuurslid of in de jeugdwerking zijn?

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"Die beslissing zal op een bepaald moment vallen en ook dan zal hij ons verrassen", besluit Steegen. "Zoals altijd zal Lukaku het op zijn eigen manier doen."