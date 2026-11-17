De voetbalwereld heeft de voorbije weken kennis gemaakt met Diego Moreira. Bij AC Milan én bij de Rode Duivels groeide de flankaanvaller uit tot één van de smaakmakers. Al blijft hij er zelf héél nuchter onder.

Diego Manuel Jadon da Silva Moreira. AC Milan gooide in het tussenseizoen vijftig miljoen euro op tafel om onze landgenoot met Portugese roots weg te halen bij RC Strasbourg.

I Rossoneri hebben er nog geen spijt van gehad. Moreira is in San Siro op héél korte tijd één van de publiekslievelingen. Ook Mark van Bommel is fan. De 22-jarige flankaanvaller is ook bij de Rode Duivel een basisklant.

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"Ik kan niet zeggen dat mijn prestaties mijn status hebben veranderd", haalt Moreira de schouders op in Het Laatste Nieuws. "Ik kom moet zelfs toegeven dat ik bijvoorbeeld zelden in het centrum van Milaan kom. Ik weet het dus niet."

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Ook zijn prijskaartje deert de negenvoudig Rode Duivel niet. "Ik voel helemaal geen extra druk door dat prijskaartje. Al besef ik wel dat het niet niets is om voor AC Milan te voetballen. Het is een eer."

Het is aan mij om te bewijzen dat AC Milan een goede zaak heeft gedaan door mij te kopen

"Ik ben gewoon dezelfde persoon gebleven", besluit Moreira. "Het is aan mij om te bewijzen dat Milan een goede zaak heeft gedaan door mij te kopen. Al was het iets meer dan vijftig miljoen, hoor. (knipoogt) En dat lukt voorlopig goed."