Er is goed nieuws over de gezondheid van Paul Van Himst. De legende van Anderlecht verblijft al sinds 9 november in het ziekenhuis, maar heeft nu zelf een geruststellende boodschap gegeven. De voormalige Rode Duivel hoopt bovendien binnenkort opnieuw naar huis te mogen.

Enkele dagen geleden was het Eddy Merckx die bekendmaakte dat Van Himst met gezondheidsproblemen kampte. Dat zorgde voor heel wat bezorgdheid bij voetbalfans. Nu heeft de voormalige aanvaller zelf gereageerd op zijn situatie.

Van Himst hoopt ziekenhuis te verlaten

"Ik moet vrijdag nog enkele onderzoeken ondergaan en daarna hoop ik naar huis terug te kunnen keren. Zeg iedereen maar dat het goed met mij gaat", vertelt Van Himst bij Het Nieuwsblad.

De Anderlecht-legende klinkt daarmee hoopvol. Een definitieve datum voor zijn ontslag uit het ziekenhuis is er nog niet, maar als de onderzoeken goed verlopen, kan hij mogelijk snel naar huis.

Geen levensbedreigende situatie

Wat er precies aan de hand is, wil Van Himst liever voor zichzelf houden. Hij benadrukt wel dat zijn gezondheidsproblemen niet levensbedreigend zijn.



"Neen, helemaal niet. Maar meer details zijn niet nodig", stelt hij gerust. De 83-jarige voetballegende wil dus geen verdere uitleg geven over zijn medische situatie, maar zijn boodschap is duidelijk: het gaat naar omstandigheden goed met hem.