Jimmy Coenraets heeft voor een bijzonder knappe Belgische prestatie gezorgd in de Verenigde Staten. De 31-jarige trainer van Utah Royals is uitgeroepen tot Coach van het Jaar in de National Women's Soccer League (NWSL), de hoogste Amerikaanse vrouwencompetitie. Het is een prachtige bekroning voor zijn indrukwekkende werk van de afgelopen seizoenen.

Coenraets maakte in 2024 de overstap van OH Leuven naar Utah Royals. Wat aanvankelijk een avontuur als assistent-trainer moest worden, groeide al snel uit tot een vaste functie als hoofdcoach. De Belg nam een ploeg over die onderaan het klassement bengelde, maar slaagde erin om de club helemaal te transformeren.

Coenraets troeft grote namen af

De NWSL maakte woensdagavond officieel bekend dat Coenraets de prestigieuze onderscheiding krijgt. De Belg haalde het van Juan Carlos Amorós, trainer van Gotham FC, en Jonas Eidevall van San Diego Wave. Daarmee wordt hij door de Amerikaanse voetbalwereld beloond voor zijn uitzonderlijke seizoen.

Utah Royals boekte onder zijn leiding veertien overwinningen en scoorde 44 doelpunten, allebei clubrecords. Bovendien plaatste de ploeg zich voor het eerst sinds haar terugkeer in de competitie voor de play-offs. Daar schakelde Utah meteen San Diego Wave uit, waardoor het zelfs de halve finales bereikte.

Van OH Leuven naar Amerikaanse top

Voor Belgische voetbalfans is Coenraets geen onbekende. Bij de vrouwenploeg van OH Leuven bouwde hij jarenlang aan een sterk project en groeide hij uit tot een van de meest gewaardeerde jonge trainers in het Belgische vrouwenvoetbal.



Zijn overstap naar de Verenigde Staten bleek een bijzonder goede beslissing. In mei werd Coenraets al uitgeroepen tot Trainer van de Maand, maar nu volgt de grootste individuele bekroning van zijn Amerikaanse avontuur. De voormalige OHL-trainer mag zich voortaan de beste coach van het seizoen 2026 in de NWSL noemen.