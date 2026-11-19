Thibaut Courtois wil met KRC Genk grote stappen vooruitzetten. De doelman van Real Madrid investeerde via zijn investeringsplatform Nxtplay in zijn voormalige club en heeft duidelijke ambities. Opvallend genoeg kijkt hij daarvoor nadrukkelijk naar een Belgische concurrent: Club Brugge.

Courtois sprak tijdens de technologieconferentie Web Summit in Lissabon uitgebreid over zijn zakelijke projecten. Vooral zijn betrokkenheid bij Genk betekent veel voor hem. De Rode Duivel doorliep er zelf de jeugdopleiding en wil nu helpen om de Limburgse club structureel sterker te maken.

Club Brugge is het grote voorbeeld

Bij De Standaard legde Courtois uit waar hij met Genk naartoe wil. "Uiteraard is Genk al een goed geleide club, maar ons doel is om verder te groeien. Als je ziet wat Club Brugge de voorbije acht, negen of zelfs tien jaar in de Champions League heeft verwezenlijkt, denk ik dat zij in België het voorbeeld zijn om te volgen. Op dit moment zijn zij de benchmark."

De doelman heeft vooral bewondering voor de Europese prestaties van Blauw-zwart. Genk moet volgens hem dezelfde regelmaat proberen te bereiken. Ook in de Belgische competitie wil Courtois zijn jeugdclub vaker helemaal bovenaan zien meestrijden.

Courtois wil Genk naar hoger niveau tillen

"Bij Genk ligt de focus uiteraard op de jeugdopleiding en op de verdere ontwikkeling van jonge spelers. Dat vind ik belangrijk. Ik ben er zelf opgeleid, net als Kevin De Bruyne", vertelt Courtois. "Maar we willen ook meer regelmaat in de prestaties brengen en structureel meestrijden om de landstitel."

Courtois wil daarbij niet alleen financieel zijn steentje bijdragen. "Als ex-speler wil ik met Nxtplay de club daarbij op verschillende manieren helpen. Bijvoorbeeld op het vlak van marketing en technologie kunnen we misschien een meerwaarde bieden."





Zijn zakenpartner Gonzalo Vila zetelt inmiddels in de raad van bestuur van Genk. Courtois zelf heeft geen officiële bestuursfunctie, maar wil zijn ervaring en internationale netwerk inzetten om de club verder te laten groeien.