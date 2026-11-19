Matthias Pieklak krijgt een nieuwe kans om zich te bewijzen bij Manchester City. De 20-jarige doelman van Lommel SK mag binnenkort opnieuw naar Engeland afreizen. Dit keer wacht hem een bijzondere ervaring, want hij krijgt de kans om mee te trainen met de eerste ploeg van de Engelse grootmacht.

Voor Pieklak is Manchester City geen onbekend terrein. In mei 2025 mocht hij al twee weken meetrainen bij de Engelse club. Toen sloot hij aan bij de Elite Development Squad, de beloftenploeg van City. Nu wordt er een stap hogerop gezet.

Pieklak mag zich tonen bij eerste ploeg

Volgens Het Belang van Limburg trekt Pieklak begin december voor een week naar Manchester. Daar krijgt hij de kans om zich op training te tonen tussen de grote namen van de eerste ploeg, met onder anderen Erling Haaland en Jérémy Doku.

De uitnodiging is een mooie erkenning voor de jonge Belg, die zich de afgelopen seizoenen sterk heeft ontwikkeld bij Lommel. De doelman maakte inmiddels ook zijn opwachting bij de Belgische beloften en geldt als een veelbelovend talent.

Manchester City houdt Pieklak in de gaten

Dat Pieklak opnieuw naar Engeland mag, is niet helemaal verrassend. Lommel SK maakt net als Manchester City deel uit van de City Football Group. Daardoor bestaan er nauwe banden tussen beide clubs.



Voorlopig blijft Pieklak gewoon onder contract bij Lommel, waar hij nog tot de zomer van 2029 vastligt. Van een definitieve overstap is geen sprake. Toch is deze nieuwe uitnodiging een belangrijke stap in zijn ontwikkeling.