'Anderlecht schakelt bliksemsnel in zoektocht naar zeer gewenst profiel'

RSC Anderlecht heeft werk aan de winkel. Ze willen zich deze zomer nog graag gaan versterken op verschillende plaatsen en komen daarbij nu ook uit bij een nieuwe linksachter. Twee profielen staan ondertussen op de verlanglijst van paars-wit. Wie gaat er komen? Dat is nog een goede vraag.

Met N’Diaye en Augustinsson heeft RSC Anderlecht op dit moment twee interessante profielen rondlopen als linksachter, maar het ziet er naar uit dat paars-wit naarstig op zoek is en blijft om er nog een extra profiel aan toe te voegen.

Of dat is om een vertrek van een van beiden of zelfs allebei de hierboven vernoemde namen op te vangen? Dat is niet helemaal duidelijk, maar het lijkt toch ook een beetje op anticiperen te lijken wat Sibierski en co aan het doen zijn.

RSC Anderlecht heeft twee profielen op het oog

RSC Anderlecht heeft in zijn zoektocht naar versterking meerdere opties. Will Ferry leek daarbij de meest waarschijnlijke optie te gaan zijn. Anderlecht was een week geleden zelfs al ver gevorderd in de onderhandelingen over Will Ferry.

De 25-jarige linksachter van Dundee United zette zelf de deur wagenwijd open en had zin in een avontuur richting het Lotto Park, terwijl de gesprekken op clubniveau volgens alle insiders ook voorspoedig verliepen. Er werd een bod gedaan van zo'n 2,5 miljoen euro en dat leek voldoende te kunnen zijn om Dundee ook meteen te paaien - ook al waren er de nodige kapers op de kust zoals onder meer Schalke 04. Dat Ferry zelf naar Anderlecht wil, is een grote meerwaarde.







Opvallende keuze op de linksback? Nieuwe optie komt in de kijker

RSC Anderlecht kan Ferry ook zien als een profiel dat extra concurrentie en andere kwaliteiten brengt. Ferry was vorig seizoen een vaste waarde bij Dundee United. Hij speelde 29 competitiewedstrijden en begon er 28 in de basis. Eerder dit jaar debuteerde hij bovendien voor Ierland. Tot dusver staat hij op één interland, maar de komende jaren lijken dat er nog meer te gaan worden. Een deal met Sigma Olomouc sprong af en ondertussen lijkt ook de deal richting Anderlecht spaak te lopen.

De onderhandelingen zijn nog altijd niet afgerond, en dus begint men zich bij RSC Anderlecht toch stilaan wat zorgen te maken. En dus gaan ze ook verder schakelen op zoek naar mogelijke profielen om aan te sluiten bij paars-wit. Daarbij wordt ook onder meer Lucas Calodat genoemd. Die heeft er als linksachter een geweldig seizoen opzitten in de Ligue 2 bij Le Mans.

Lucas Cadolat de nieuwe linksachter van RSC Anderlecht?

Lucas Cadolat is een 24-jarige vleugelverdediger. Hij heeft al heel veel indruk gemaakt en dus zijn onder meer FC Basel, Schalke 04 en PSV Eindhoven, net als Franse en Engelse teams, in hem geïnteresseerd. De kans dat paars-wit hem kan losweken is dan ook niet evident.

Ze willen er wel alles aan doen. De speler heeft een marktwaarde van 2,5 miljoen euro en nog een contract voor twee siezoenen, dus Le Mans heeft een sterke onderhandelingspositie voor het jeugdproduct van Saint-Etienne.