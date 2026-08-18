DONE DEAL: KRC Genk haalt uit en stelt volgende aanwinst voor

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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DONE DEAL: KRC Genk haalt uit en stelt volgende aanwinst voor
Foto: © photonews
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Kevin Amaro is een speler van KRC Genk. De 22-jarige Uruguayaan komt over van Liverpool Montevideo in zijn thuisland en tekent een contract voor 5 seizoenen in de Cegeka Arena. Dat hebben de Limburgers op dinsdagnamiddag bekend gemaakt.

Bij KRC Genk waren ze op zoek naar een nieuwe rechtsachter, gezien Zakaria El Ouahdi onhoudbaar is geworden bij de Limburgers en dus snel een transfer zal maken naar een grote(re) Europese competitie. In hun zoektocht zijn De Smurfen uitgekomen bij Kevin Amaro.

Amaro is een atletische en offensief ingestelde rechtsachter met een uitgesproken fysiek profiel. Explosiviteit, loopvermogen en duelkracht behoren tot zijn grootste troeven, weet KRC Genk te melden op haar webstek. Hij combineert volgens de Limburgers power en snelheid met een sterke mentaliteit en de bereidheid om voor iedere meter te strijden. Die eigenschappen maken van Amaro een speler die uitstekend aansluit bij de manier waarop KRC Genk wil voetballen. Zo moet hij meer voor diepgang en dynamiek zorgen, met impulsen richting de laatste lijn.

KRC Genk haalt met Kevin Amaro de opvolger van Zakaria El Ouahdi in huis

"Kevin is een speler die heel goed past bij de voetbalidentiteit die we bij KRC Genk willen uitdragen", klinkt het bij Head of Football Dimitri de Condé. “Met zijn grinta is hij een type speler waarvoor de Genkse supporters naar het stadion komen. Dat een absolute topcoach als Marcelo Bielsa hem al 3 keer opriep bij de Uruguayaanse nationale ploeg zegt iets over zijn kwaliteiten en potentieel."

Amaro doorliep zijn volledige jeugdopleiding bij Liverpool Montevideo en maakte in augustus 2022 zijn debuut in de Primera División. Sindsdien groeide hij uit tot een vaste waarde bij de club, waarvoor hij meer dan 75 wedstrijden speelde. Met Liverpool Montevideo werd hij in 2023-2024 kampioen en won hij tweemaal de Supercopa.

De Uruguayaan heeft bovendien al internationale ervaring. In september 2025 maakte hij zijn debuut voor de nationale ploeg van Uruguay. Intussen verzamelde hij al drie A-caps. "Amaro tekent een contract voor 5 seizoenen in Genk, tot de zomer van 2031. Welkom in Genk, Kevin", aldus nog de Limburgers."

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