Opvallend: Anderlecht-aanwinst al mee het vliegtuig op

Maandag maakte RSC Anderlecht de komst bekend van flankaanvaller Marten Winkler (23), overgenomen van Hertha Berlin. Een versterking die waarschijnlijk één van de laatste aanvallende transfers wordt bij paars-wit — en die mogelijk meteen zijn debuut kan maken.

Volgens onze collega’s van La Dernière Heure is Winkler zelfs al speelgerechtigd voor de Europa League-playoff tegen Kairat Almaty. De Duitser reist mee met de selectie richting Kazachstan.

Afwezigen in de kern: Stroeykens en Huerta ontbreken opnieuw

Opvallend zijn twee afwezigen in de selectie: Mario Stroeykens en César Huerta. Dat is geen nieuw gegeven: ook voor de verplaatsing naar Beveren zondag liet trainer Vitor Bruno hen al thuis. Hun namen prijken niet op de wedstrijdfiche en ze staan niet in de groep voor Almaty.

Beide spelers speelden dit seizoen nog geen minuut. Stroeykens zat op de bank bij beide duels tegen Hammarby, Huerta alleen bij de thuiswedstrijd tegen de Zweden; daarna verdwenen ze uit beeld.

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Waarom lijken ze overtollig?

De indruk groeit dat Anderlecht naar oplossingen buiten deze twee spelers kijkt. Vitor Bruno geeft de voorkeur aan andere opties op de flanken, zoals Joshua Nga Kana en Jayden Onia Seke, en zelfs nog jongere namen als Noa Ojea krijgen hun kans. Met de aankopen van Antman en Winkler wordt die rol van 'overtollige' voor de Congolese en Mexicaanse internationals alleen maar versterkt.

Kunnen Stroeykens en Huerta nog transfersommen opleveren?

Mario Stroeykens (21) wordt al meerdere transferperiodes genoemd bij een vertrek, ook al verlengde hij nog in oktober 2025 toen zijn contract bijna afliep. Anderlecht zou nog een kleine vergoeding kunnen innen: zijn marktwaarde wordt geschat op ongeveer 4,5 miljoen euro en hij debuteerde in 2025 voor de nationale ploeg van Congo.





César Huerta staat voor een teleurstellende periode bij RSCA. Hij arriveerde met hoge verwachtingen — er werd zelfs gesproken over interesse van clubs als Liverpool — en kostte zo’n 2 miljoen euro terwijl hij destijds rond de 6 miljoen gewaardeerd werd. Na een lastig seizoen kwam hij toch in aanmerking voor Javier Aguirre’s selectie voor het WK 2026, maar daar speelde hij nauwelijks. Die internationale status en zijn bekendheid in Mexico kunnen Anderlecht alsnog een marktwaarde opleveren en mogelijk wat transferinkomsten.

Kort samengevat: sportief worden Stroeykens en Huerta momenteel voorbijgestoken, maar financieel valt er mogelijk nog iets te recupereren voor paars-wit.