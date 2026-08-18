Live. Transfernieuws 18/8: Genk slaat tweede keer toe op één dag

Redactie
| Reageer
Live. Transfernieuws 18/8: Genk slaat tweede keer toe op één dag
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

OFFICIEEL: FC Barcelona legt 60 miljoen euro neer voor beste speler van WK

Het wordt een van dé transfers van de zomer, en gezien het cv van de speler misschien wel de meest opvallende. Na zeven seizoenen bij Manchester City en na wekenlange speculatie keert Rodri officieel terug naar Spanje. De 30-jarige wereldkampioen en beste speler van het tornooi tekent bij Barcelona. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Nieuwe ploeg komt dichterbij voor Ngonge

Cyril Ngonge heeft een nieuwe bestemming nodig. Dat was al duidelijk sinds het einde van vorig seizoen, toen Espanyol Barcelona besliste om de aankoopoptie van 16 miljoen euro niet te lichten. De Brusselaar kwam er in een half jaar tijd amper aan negen korte optredens, goed voor twee assists.

Deze zomer meldde Ngonge zich opnieuw bij Napoli, maar daar ligt zijn toekomst niet. De 26-jarige rechterflankaanvaller past niet in de plannen van de clubleiding en moet dus uitkijken naar een ploeg waar hij opnieuw minuten kan maken.

Di Marzio: Monza maakt van Ngonge een prioriteit

Ngonge was intussen één keer Rode Duivel: in oktober 2024 kreeg hij onder Domenico Tedesco drie minuten speeltijd tegen Italië in de Nations League. Veel meer dan een symbolische doorbraak was dat voorlopig niet, waardoor een stabiel seizoen op clubniveau nu extra telt.

Volgens de Italiaanse transferwatcher Gianluca Di Marzio staat een oplossing dichtbij. Hij meldt dat Ngonge op het punt staat om Napoli in te ruilen voor Monza, eveneens actief in de Serie A. De club zou hem als prioriteit naar voren geschoven hebben.

Vorig jaar al in de JPL: KRC Genk heeft nieuwe aanvaller officieel beet

Vorig jaar al in de JPL: KRC Genk heeft nieuwe aanvaller officieel beet

Racing Genk blijft zijn kern gericht verbreden met jonge profielen die nog kunnen doorgroeien. Met Jerry Afriyie haalt de club nu een aanvaller binnen die de Belgische competitie al kent, international is bij Ghana en op verschillende posities voor extra dreiging kan zorgen. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Nsingi gaat vertrekken bij La Louvière

De informatie is nu officieel: Nachon Nsingi trekt de deur achter zich dicht bij de meute van La Louvière. Hij kiest voor een Frans avontuur. Nachon Nsingi verlaat RAAL namelijk voor Rodez, aldus de mededeling op de webstek van de Fransen op dinsdag.

De 25-jarige Brusselaar, die in januari arriveerde vanuit Leuven, kwam in totaal aan slechts tien optredens voor De Wolven en scoorde één keer. Zijn volgende halte is Rodez, actief in de Franse Ligue 2. Interessant detail: bij Rodez vertrok aanvaller Taïryk Arconte naar Millwall - Arconte was de vervanger van Timothé Nkada.

Aernout Van Lindt

'Zulte Waregem haalt uit met Barcelona-target'

Zulte Waregem heeft vanochtend de komst van het Nigeriaanse talent Musa Maliq Omotayo afgerond. Dat is toch alvast wat Sacha Tavolieri laat weten. De Nigeriaan is medisch goedgekeurd en heeft al meegetraind met Essevee. 

Opmerkelijk: ook FC Barcelona toonde interesse om hem deze zomer op proef te laten komen. Dat is er uiteindelijk niet van gekomen en nu heeft Essevee als snelste gereageerd en de speler in huis willen laten. De deal mag de komende dagen als afgerond en officieel beschouwd worden. We houden u dan ook zeker op de hoogte van deze deal als hij officieel bekend wordt gemaakt.

'AC Milan bereikt akkoord: Rode Duivel gespot in Milaan'

De carrière van Diego Moreira heeft de voorbije maanden een forse versnelling genomen. Zijn sterke prestaties bij Strasbourg en zijn selectie voor het WK met de Rode Duivels hebben de 22-jarige Luikenaar duidelijk op de markt geplaatst. AC Milan lijkt daar nu van te gaan profiteren. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Komt er een terugkeer van Balikwisha naar België?

Michel-Ange Balikwisha geniet belangstelling van Monza, Basel en Elversberg. Celtic FC heeft de 25-jarige vleugelspeler buiten de selectie gelaten, aangezien Balikwisha niet in de plannen van Martin O’Neill voorkomt. En zo is de vraag wie er gaat toeslaan.

Balikwisha heeft al heel wat ervaring opgedaan in ons land. Op dit moment is er nog geen enkel Belgisch team concreet voor de speler, maar daar kan mogelijk snel verandering in komen. Wat er ook van aan is, er zal snel moeten gehandeld worden door de Belgische teams. Op dit moment is er nog geen enkel aanbod geaccepteerd.

Aernout Van Lindt

KV Mechelen kan opnieuw miljoenen in huis halen

Moncef Zekri was er afgelopen weekend niet bij voor KV Mechelen tegen Standard de Liège. Mogelijk maakt hij sneller dan verwacht een toptransfer, want Sporting Lissabon zou volgens Het Nieuwsblad concreter zijn geworden en een bod hebben gedaan op de verdediger.

De 17-jarige jongeling van Malinwa zou zo voor mogelijk 3,5 miljoen euro naar Portugal kunnen verkassen. KV Mechelen heeft het bod nog niet weten te aanvaarden, maar de deal lijkt onhoudbaar. Voor de jonge Zekri zelf zou het een enorme kans zijn. Hij traint ook niet meer mee, wat duidelijk maakt dat een transfer op til staat.

Aernout Van Lindt

Senegal heeft een nieuwe bondscoach en iedereen kent hem

De Fransman Patrick Vieira is de nieuwe bondscoach van Senegal. Dat heeft de Senegalese Voetbalbond FSF dinsdag bekendgemaakt. Daarmee is er een einde gekomen aan een zoektocht die begon na het WK 2026. Pape Thiaw, die na de uitschakeling op het WK van begin deze zomer aan de deur werd gezet, heeft dus eindelijk zijn opvolger beet.

Aan Vieira - die in Senegal werd geboren - om beter te gaan doen op het volgende grote toernooi dan de zestiende finales van het Afrikaanse land op het WK van deze zomer. De coach zal binnenkort officieel worden voorgesteld aan de pers.

Aernout Van Lindt

KV Kortrijk mikt op miljoenendeal

KV Kortrijk zou volgens Servische bronnen een bod hebben neergelegd voor Mahmudo Bajo. Die heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van zo'n twee miljoen euro, maar De Kerels hopen op een huurbeurt. Ze zouden in het contract ook een (dure) aankoopoptie willen opnemen, die boven het miljoen euro zou liggen - al betaalde zijn club wel meer dan drie miljoen euro voor hem.

Bajo en Kortrijk zouden ondertussen wel al een akkoord hebben bereikt, waardoor er enkel op clubniveau nog werk moet gemaakt worden van een deal. Bajo is international voor Gambia en ligt nog drie jaar onder zeil bij het Servische Rode Ster Belgrado.

 

Aernout Van Lindt

PAOK ziet speler naar Duitsland vertrekken

Giannis Konstantelias (23) zou misschien bij PAOK Saloniki gebleven zijn als de Grieken Anderlecht hadden uitgeschakeld en zo dichter bij Europa League-voetbal waren gekomen. Dat valt te betwijfelen, maar het moment van zijn vertrek is opvallend.

Direct vanuit Thessaloniki naar Dortmund

Konstantelias verlaat PAOK en tekent bij Borussia Dortmund. De Duitse club zou zo’n 26 miljoen euro betalen, met maximaal 6 miljoen euro aan bijkomende bonussen. Volgens de clubmededeling ondertekende de Griek een contract tot 30 juni 2031.

Bij PAOK groeide Konstantelias uit tot een van de aanvoerders van het elftal: 44 goals in 190 wedstrijden zijn geen kleinigheid. Zijn doorbraak leidde eerder tot een uitleenbeurt aan AS Eupen, die niet het gewenste effect had, maar sindsdien heeft hij zich stevig in de Griekse basis geplaatst.

Bijna rond: Club Brugge haalt jeugdproduct Antwerp en PSV ... om Seys op te volgen?

Club Brugge lijkt plots vrij dichtbij de komst van Matteo Dams te zijn gekomen. Bij blauw-zwart zijn ze op zoek naar een nieuwe linksachter, zeker als na Bjorn Meijer ook Joaquin Seys nog zou vertrekken. En Dams lijkt dan dé mogelijkheid te gaan worden. (Lees meer)

Rode Duivel Malick Fofana bereikt akkoord en wacht op doorbraak tussen clubs

Rode Duivel Malick Fofana bereikt akkoord en wacht op doorbraak tussen clubs

Malick Fofana lijkt steeds dichter bij een vertrek bij Olympique Lyon te staan. De Rode Duivel heeft volgens Het Nieuwsblad persoonlijk al groen licht gegeven voor een overstap naar AS Roma, maar de Italianen moeten nog een akkoord vinden met Lyon over de transfersom. (Lees meer)

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KV Mechelen
KV Kortrijk

Meer nieuws

🎥 "Véél complimenten doen de ronde bij KV Mechelen: dit gaat erachter schuil" Opinie

🎥 "Véél complimenten doen de ronde bij KV Mechelen: dit gaat erachter schuil"

19:30
1
Ongelooflijke blunder met grote gevolgen: Belgische profclub vergeet ploeg in te schrijven

Ongelooflijke blunder met grote gevolgen: Belgische profclub vergeet ploeg in te schrijven

21:30
Zeer slecht nieuws voor Jérémy Doku bij Manchester City

Zeer slecht nieuws voor Jérémy Doku bij Manchester City

21:00
OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt 18-jarige winger met opvallend profiel naar België

OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt 18-jarige winger met opvallend profiel naar België

20:00
Minder geld voor Anderlecht? Fiscus eist 19 miljoen euro van Marc Coucke

Minder geld voor Anderlecht? Fiscus eist 19 miljoen euro van Marc Coucke

20:30
3
OFFICIEEL: FC Barcelona legt 60 miljoen euro neer voor beste speler van WK

OFFICIEEL: FC Barcelona legt 60 miljoen euro neer voor beste speler van WK

20:08
Vorig jaar al in de JPL: KRC Genk heeft nieuwe aanvaller officieel beet

Vorig jaar al in de JPL: KRC Genk heeft nieuwe aanvaller officieel beet

19:12
Jonge Belg naar Club Brugge, een ideale win-winsituatie?

Jonge Belg naar Club Brugge, een ideale win-winsituatie?

19:00
Dure miscast Club Brugge: meer dan één miljoen euro per gespeelde wedstrijd

Dure miscast Club Brugge: meer dan één miljoen euro per gespeelde wedstrijd

18:30
Union met de handen in het haar? Nog een speler vertrekt, deal gemaakt

Union met de handen in het haar? Nog een speler vertrekt, deal gemaakt

17:30
9
'AC Milan bereikt akkoord: Rode Duivel gespot in Milaan'

'AC Milan bereikt akkoord: Rode Duivel gespot in Milaan'

18:00
Stijn Stijnen met ferme kritiek richting Daan Heymans

Stijn Stijnen met ferme kritiek richting Daan Heymans

17:00
"Union SG kan de toekomst voorspellen, met die creepy excelbestanden" Analyse

"Union SG kan de toekomst voorspellen, met die creepy excelbestanden"

16:30
Lommel moet schakelen: coach en kapitein trekken dezelfde conclusie Reactie

Lommel moet schakelen: coach en kapitein trekken dezelfde conclusie

16:00
Kapitein Lucas Schoofs waarschuwt voor nieuwe realiteit bij Lommel Reactie

Kapitein Lucas Schoofs waarschuwt voor nieuwe realiteit bij Lommel

15:50
Beveren-uitblinker Schenk over keuze voor Beveren: "Bewust uit comfortzone stappen" Reactie

Beveren-uitblinker Schenk over keuze voor Beveren: "Bewust uit comfortzone stappen"

16:00
DONE DEAL: KRC Genk haalt uit en stelt volgende aanwinst voor

DONE DEAL: KRC Genk haalt uit en stelt volgende aanwinst voor

15:30
2
'Anderlecht schakelt bliksemsnel in zoektocht naar zeer gewenst profiel'

'Anderlecht schakelt bliksemsnel in zoektocht naar zeer gewenst profiel'

15:00
1
Kiest jonge Rode Duivel plots voor ander land? Aanbod op tafel!

Kiest jonge Rode Duivel plots voor ander land? Aanbod op tafel!

14:30
5
'Vandenhaute slaat toe en haalt opvolger Kindermans op bij ... Anderlecht'

'Vandenhaute slaat toe en haalt opvolger Kindermans op bij ... Anderlecht'

13:30
37
Opvallend: Anderlecht-aanwinst al mee het vliegtuig op

Opvallend: Anderlecht-aanwinst al mee het vliegtuig op

14:00
JPL opnieuw uitgehold? Club Brugge veel meer waard dan Union en Genk, Anderlecht maakt sprong

JPL opnieuw uitgehold? Club Brugge veel meer waard dan Union en Genk, Anderlecht maakt sprong

13:00
KV Kortrijk slikt ferme transferdomper

KV Kortrijk slikt ferme transferdomper

08:00
Jacky Mathijssen spaart Genk niet na zware blessure van Haroun

Jacky Mathijssen spaart Genk niet na zware blessure van Haroun

12:00
Bijna rond: Club Brugge haalt jeugdproduct Antwerp en PSV ... om Seys op te volgen?

Bijna rond: Club Brugge haalt jeugdproduct Antwerp en PSV ... om Seys op te volgen?

12:30
6
Krijgt dit nog een staartje? Marc Wilmots voelt zich bestolen bij Standard en fileert uitleg van Lardot

Krijgt dit nog een staartje? Marc Wilmots voelt zich bestolen bij Standard en fileert uitleg van Lardot

08:30
28
17-jarige Belg duikt op bij opnieuw Spaanse subtopper

17-jarige Belg duikt op bij opnieuw Spaanse subtopper

11:30
Opvallend: KRC Genk ziet 12 miljoen euro binnenstromen zonder zelf spelers te verkopen

Opvallend: KRC Genk ziet 12 miljoen euro binnenstromen zonder zelf spelers te verkopen

11:00
7
Zulte Waregem-coach Beale riskeert fikse schorsing na zware belediging aan scheidsrechter

Zulte Waregem-coach Beale riskeert fikse schorsing na zware belediging aan scheidsrechter

10:30
7
Union SG blaast transfer plots op: dit is de opvallende reden

Union SG blaast transfer plots op: dit is de opvallende reden

09:30
5
Antwerp hakt knopen door: deze vijf spelers mogen vertrekken

Antwerp hakt knopen door: deze vijf spelers mogen vertrekken

09:00
26
Rode Duivel Malick Fofana bereikt akkoord en wacht op doorbraak tussen clubs

Rode Duivel Malick Fofana bereikt akkoord en wacht op doorbraak tussen clubs

10:00
1
OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt nieuwe verdediger uit Italië

OFFICIEEL: Zulte Waregem haalt nieuwe verdediger uit Italië

07:00
Vanden Borre en Proto analyseren pijnlijke nederlaag van Anderlecht

Vanden Borre en Proto analyseren pijnlijke nederlaag van Anderlecht

07:20
2
KV Mechelen bevestigt dramatisch nieuws na horrorblessure van debutant

KV Mechelen bevestigt dramatisch nieuws na horrorblessure van debutant

17/08
8
Rode Duivels beleven opvallende transferzomer met nieuwe topdeals

Rode Duivels beleven opvallende transferzomer met nieuwe topdeals

06:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Kortrijk KV Kortrijk 0-3 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-3 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 1-0 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 1-2 KAA Gent KAA Gent
KV Mechelen KV Mechelen 3-3 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 0-1 Charleroi Charleroi

Nieuwste reacties

Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over 'Vandenhaute slaat toe en haalt opvolger Kindermans op bij ... Anderlecht' Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Minder geld voor Anderlecht? Fiscus eist 19 miljoen euro van Marc Coucke Geert66 Geert66 over Opvallend: KRC Genk ziet 12 miljoen euro binnenstromen zonder zelf spelers te verkopen barry_gothique barry_gothique over Ex-scheidsrechtersbaas ziet het compleet foutlopen: "Hadden we niet beter daar in geïnvesteerd?" Dirk1897 Dirk1897 over Union met de handen in het haar? Dit moet er gebeuren S-Side S-Side over 🎥 "Véél complimenten doen de ronde bij KV Mechelen: dit gaat erachter schuil" George McFly George McFly over Krijgt dit nog een staartje? Marc Wilmots voelt zich bestolen bij Standard en fileert uitleg van Lardot Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Zulte Waregem-coach Beale riskeert fikse schorsing na zware belediging aan scheidsrechter We Are The Racingboys We Are The Racingboys over DONE DEAL: KRC Genk haalt uit en stelt volgende aanwinst voor S-Side S-Side over Bijna rond: Club Brugge haalt jeugdproduct Antwerp en PSV ... om Seys op te volgen? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved