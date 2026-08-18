Minder geld voor Anderlecht? Fiscus eist 19 miljoen euro van Marc Coucke

Brandon Morren
Brandon Morren en Fabien Chaliaud
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Minder geld voor Anderlecht? Fiscus eist 19 miljoen euro van Marc Coucke
Foto: © photonews
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Marc Coucke blijft jaren na zijn vertrek bij KV Oostende geconfronteerd met de nasleep van zijn periode aan de kust. Rond het stadion loopt nu een zwaar financieel geschil, terwijl ook de eigendomssituatie en de toekomst van de betrokken vennootschap vragen oproepen.

Acht jaar nadat Marc Coucke KV Oostende verliet om eigenaar van Anderlecht te worden, is hij nog altijd niet verlost van dossiers die met de kustclub te maken hebben. Zijn holding Alychlo wordt vandaag geconfronteerd met een forse fiscale claim rond het stadion van Oostende. Volgens de jaarrekening van Oostende Stadion, de vennootschap die de infrastructuur in handen had, eist de fiscus maar liefst 19,4 miljoen euro.

Dat bedrag zou onder meer slaan op btw die volgens de belastingadministratie onterecht werd afgetrokken. Daar komen nog boetes en intresten bovenop. De fiscus betwist daarnaast ook een factuur die volgens haar fictief is en vordert ook daarvoor bijkomende sancties en intresten.

Alychlo betwist fiscale claim

De holding erkent die schuld niet en vecht het volledige bedrag aan. In december 2025 werd beroep aangetekend tegen de fiscale vordering. Volgens Pieter Bourgeois, die nog tot het einde van deze maand bij Alychlo werkt, ligt de oorsprong van het geschil bij de afspraken die werden gemaakt toen KV Oostende werd verkocht. Het was toen de bedoeling om de belangen van Marc Coucke zoveel mogelijk los te koppelen van die van de club.

"We kozen voor een verkoop van het vruchtgebruik aan KV Oostende", zegt Bourgeois bij VRT. Volgens hem gebeurde dat in overleg met de Belgische voetbalbond en de fiscus. Hij benadrukt dat alle aangiftes correct en transparant werden ingediend. Alychlo zegt dan ook vertrouwen te hebben in een goede afloop van de procedure.

Stadion blijft voor problemen zorgen

Het fiscale geschil is niet het enige dossier rond de infrastructuur. Na het faillissement van KV Oostende kwam het stadion in 2024 onder controle van de stad Oostende. Marc Coucke blijft die overdracht betwisten.

De Vlaamse zakenman haalt vandaag geen inkomsten meer uit het stadion, dat hij in 2016 liet bouwen door bouwbedrijf Versluys. Toch blijft de arena onderwerp van gesprekken tussen Alychlo en het stadsbestuur.

In de jaarrekening is sprake van “informele gesprekken” tussen de stad Oostende en de holding van Coucke. Waarover die gesprekken precies gaan, blijft vertrouwelijk, maar ze zouden nog altijd lopen. KV Diksmuide Oostende, de club die na het verdwijnen van KV Oostende verderging en momenteel in tweede amateur uitkomt, speelt er zijn thuiswedstrijden.

Ook zorgen over toekomst stadionvennootschap

Er duikt nog een ander zorgwekkend element op. De commissaris die instaat voor de wettelijke controle van de jaarrekening van Oostende Stadion heeft een afkeurend oordeel gegeven. Daarbij worden ook vragen gesteld over de mogelijkheid van de vennootschap om haar activiteiten voort te zetten. In het verslag staat onder meer dat de financiële steun van aandeelhouder Alychlo beperkt is en niet noodzakelijk volstaat om alle mogelijke risico’s op te vangen.

Voor Marc Coucke is het stadiondossier in Oostende dus allesbehalve afgesloten. Met een fiscaal geschil van bijna 20 miljoen euro, de betwiste overdracht van het stadion aan de stad en onzekerheid over de toekomst van de vennootschap blijven de gevolgen van zijn periode aan de Belgische kust nog altijd nazinderen.

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