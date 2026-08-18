KRC Genk ziet talent en handelt meteen: contract tot 2029

De jeugdopleiding van Racing Genk blijft nieuwe namen afleveren. Met Maxim Broux krijgt een 15-jarige middenvelder die al bijna tien jaar in de club rondloopt nu een duidelijke beloning voor zijn ontwikkeling, terwijl hij ook internationaal al op de radar is verschenen.

KRC Genk heeft opnieuw een talent uit de eigen opleiding langer aan zich gebonden. Dat schrijft de club op zijn website. De 15-jarige Maxim Broux zette zijn handtekening onder zijn eerste profcontract en ligt nu vast tot 2029. De jonge middenvelder speelt al sinds zijn zevende in de Genkse jeugdopleiding.

Broux kwam in 2017 terecht bij de U7 en doorliep sindsdien alle jeugdreeksen binnen de club. Genk omschrijft hem als een box-to-boxmiddenvelder die vooral opvalt door zijn loopvermogen, intensiteit en spelinzicht.

Italiaans jeugdinternational

De middenvelder wordt het liefst als nummer acht uitgespeeld. Vanuit die rol moet hij zowel verdedigend als aanvallend zijn bijdrage leveren en voortdurend energie in het spel brengen.

Zijn ontwikkeling bleef ook internationaal niet onopgemerkt. Broux werd in januari voor het eerst opgeroepen voor de Italiaanse U15. Tijdens die interlandperiode kwam hij ook effectief in actie.

Voor Genk is zijn eerste profcontract vooral een volgende stap in een traject dat al bijna tien jaar geleden begon. De club wil hem de komende seizoenen verder laten doorgroeien binnen de eigen opleiding.





Met een verbintenis tot 2029 spreekt Genk dus duidelijk vertrouwen uit in de verdere ontwikkeling van Broux. De 15-jarige krijgt nu de tijd om zijn volgende stappen te zetten en zich richting de hogere jeugdelftallen en uiteindelijk het profvoetbal te werken.