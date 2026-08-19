Analyse De redenen achter de opmerkelijke keuze van Axel Witsel

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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De redenen achter de opmerkelijke keuze van Axel Witsel
Foto: © photonews
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Axel Witsel heeft de deur naar een terugkeer als speler bij Standard definitief gesloten. Tijdens het WK liet de 140-voudige Rode Duivel daar geen ruimte voor twijfel over in een interview: "Nee, ik keer niet terug naar Standard als speler." De redenen achter de beslissing.

Voor veel supporters van de Rouches kwam die boodschap hard aan. Sinds zijn vertrek naar Benfica op 13 juli 2011, in een transfer van negen miljoen euro, leefde de hoop dat Witsel ooit nog eens op Sclessin zou aantreden. De Luikenaar kiest er echter voor om zijn spelerscarrière op het hoogste mogelijke niveau voort te zetten.

Hij wil ook vermijden dat een terugkeer zijn sterke band met Standard zou aantasten. Mocht zijn niveau dalen of de club in sportieve problemen terechtkomen, dan dreigt een mooi verhaal een minder fraaie afloop te krijgen. Witsel houdt zijn periode bij Standard daarom liever onaangeroerd.

Axel Witsel tekent bij OGC Nice

Na zijn vertrek bij Girona moest Witsel op zoek naar een nieuwe club. Zijn voorkeur ging naar Spanje, maar zijn volgende bestemming ligt uiteindelijk in Frankrijk. OGC Nice maakte zijn komst dinsdagavond officieel. De 37-jarige middenvelder annex verdediger ondertekende aan de Côte d'Azur een contract voor één seizoen, met een optie op een extra jaar. Voor Witsel wordt het zijn eerste avontuur in de Ligue 1 en meteen ook zijn derde grote Europese competitie.

Eerder speelde hij al in de Bundesliga bij Borussia Dortmund en in La Liga voor Atlético Madrid en Girona. Alleen de Premier League en Serie A ontbreken nog op zijn palmares binnen de traditionele vijf grote competities. Juventus werd in het verleden nog nadrukkelijk aan zijn naam gelinkt, maar het lijkt weinig waarschijnlijk dat Witsel die volledige verzameling nog kan afwerken voor het einde van zijn loopbaan.

Witsel moet ervaring van Dante doen vergeten

In Nice komt Witsel terecht in een kleedkamer die afscheid nam van een bijzonder ervaren boegbeeld. Dante, voluit Costa Santos Bonfim, stopte na vorig seizoen op 42-jarige leeftijd. De Braziliaanse centrale verdediger speelde tussen 2016 en 2026 voor de Aiglons en groeide uit tot een clubicoon.

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Dante kent Witsel overigens nog uit diens periode bij Standard. Na passages bij Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach en Bayern München werd hij een vaste waarde in Nice. Witsel zal niet tien seizoenen aan de Allianz Riviera blijven - daarvoor zou hij tot zijn 47e moeten doorgaan - maar hij kan wel een gelijkaardige leidersrol opnemen.

Welke positie krijgt de Rode Duivel bij Nice?

Nice wil na een moeizaam seizoen, waarin het via barrages het behoud moest veiligstellen, opnieuw rust en stabiliteit vinden. De ervaring van Witsel kan daarbij een grote meerwaarde zijn. De Luikenaar brengt niet alleen een pak internationale bagage mee, maar ook rust aan de bal en tactisch inzicht.

Hij kan zowel centraal in de defensie als vlak voor die achterhoede worden ingezet. In een selectie met onder meer ex-Kortrijk-spits Terem Moffi, voor wie Nice in 2023 nog 23 miljoen euro betaalde aan Lorient, moet Witsel helpen om de ploeg meer structuur te geven.

Zijn vermogen om het tempo van een wedstrijd te bepalen en moeilijke fases te controleren, kan Nice goed gebruiken. Voor Witsel is het tegelijk een nieuwe kans om te bewijzen dat hij ook op zijn 37e nog een rol van betekenis kan spelen in een Europese topcompetitie.

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