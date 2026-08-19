'Anderlecht met grove borstel door de kern: 4 spelers weg'

RSC Anderlecht heeft de lange reis naar Kazachstan achter de rug. Paars-wit neemt het donderdag om 17 uur op tegen Kairat Almaty in de heenwedstrijd van de play-offs voor de Europa League. Niet iedereen stapte mee op het vliegtuig en dus lijkt er grote kuis op komst.

Voor Mario Stroeykens lijkt de situatie bij Anderlecht stilaan uitzichtloos te worden. De jeugdproducten van Neerpede stond in het seizoen 2023-2024, onder Brian Riemer, nog te boek als een van de grote beloften. Een blessure gooide echter roet in het eten. Daarna volgden nieuwe fysieke problemen en verdween hij geleidelijk uit de basiself, net zoals Yari Verschaeren.

Vitor Bruno rekent blijkbaar niet op Stroeykens. Vorig seizoen bleef de middenvelder steken op 802 competitieminuten en één doelpunt. Te weinig voor een speler die nog tot 2028 vastligt en een stevig loon opstrijkt. Door een spierblessure aan de dij miste hij ook de laatste zeven wedstrijden van de Play-offs, naast zijn afwezigheid bij de selectie van DR Congo voor het WK.

Vier spelers naar de uitgang bij RSC Anderlecht?

Ook César Huerta maakte de verplaatsing naar Almaty niet. De Mexicaan was nagenoeg het volledige vorige seizoen buiten strijd en kon bij zijn terugkeer geen nieuwe start maken. In de finale van de Beker van België kwam hij nog negatief in beeld door een strafschop te veroorzaken.

Huerta was de eerste inkomende transfer uit het tijdperk-Renard en werd aanvankelijk als een interessante opportuniteit beschouwd. Toch slaagde 'El Chino' er nooit in om zich langdurig door te zetten in het Lotto Park. De aanvaller heeft nog een contract tot 2029, maar een terugkeer naar Mexico lijkt steeds waarschijnlijker. Toluca wordt daarbij genoemd als mogelijke bestemming. Eerder speelde Huerta in eigen land voor Monarcas Morelia, Mazatlan, Zacapetec en Chivas.

Augustinsson lijkt op weg naar de uitgang

Ludwig Augustinsson behoort wel nog tot de selectie voor de Europese trip, maar ook zijn toekomst bij Anderlecht staat ter discussie. De Zweedse international arriveerde in de zomer van 2023 op huurbasis van Sevilla en veroverde meteen de linkerflank. Zijn prestaties leverden hem een definitieve transfer op in het daaropvolgende seizoen.



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De 32-jarige linksachter verloor nadien wel zijn onaantastbare status. Zijn hoge salaris weegt mee in de gesprekken over zijn toekomst, terwijl zijn contract volgende zomer afloopt. Ondanks zijn ervaring en professionele ingesteldheid lijkt de Anderlechtse leiding niet van plan om nog lang met hem door te gaan. Het duel in Almaty zou dus wel eens zijn laatste kunnen worden in het shirt van paars-wit.

Antoine Sibierski dringt naar verluidt aan op de komst van Will Ferry, de Schotse flankverdediger van Dundee. Een terugkeer naar Zweden behoort tot de mogelijkheden voor Augustinsson, al heeft zich voorlopig nog geen concrete kandidaat gemeld.

Bertaccini ziet concurrentie toenemen

Adriano Bertaccini reist wel mee naar Kazachstan, maar zijn vooruitzichten onder Vitor Bruno zijn evenmin rooskleurig. De Belg redde Anderlecht nog op de openingsspeeldag tegen RAAL La Louvière, maar kreeg in de jongste duels tegen PAOK en Beveren samen amper vier minuten speeltijd.

De spits levert volgens de beschikbare signalen geen slechte indruk af, maar lijkt niet helemaal te passen binnen het systeem van zijn nieuwe coach. Met Cvetkovic en Sikan staat hij al achter meerdere concurrenten in de pikorde. Ook de nakende komst van Tawfik Bentayeb zal zijn kansen vermoedelijk niet vergroten.