"En dan kom ik naar huis": Fans Anderlecht horen het Lukaku zeggen

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 9 reacties
"En dan kom ik naar huis": Fans Anderlecht horen het Lukaku zeggen
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Romelu Lukaku koos deze zomer voor een overgang van Napoli naar Turkije. RSC Anderlecht hoopte op zijn terugkeer, omdat Big Rom altijd al heeft aangekondigd zijn carrière te willen afsluiten bij paars-wit. Maar het was nog te vroeg - of niet te betalen. Binnen twee jaar zal het wél zover zijn.

Romelu Lukaku heeft zijn eerste minuten gemaakt voor Fenerbahçe. De Rode Duivel kreeg in Istanbul een hartelijk onthaal van de thuisaanhang. Het duel tegen het Olympique Lyon van Loïs Openda eindigde op een 1-1 gelijkspel.

Nieuwbakken bondscoach Mark van Bommel zag Lukaku invallen tegen de Belgen van Lyon, maar een beslissende rol was nog niet weggelegd voor de spits. Pas in de 82e minuut was het tijd voor Lukaku, die Muriqi verving.

Romelu Lukaku maakt debuut voor Fenerbahçe, maar kan nog niet wegen in tien minuten

Na de wedstrijd heeft Big Rom wel meteen gesproken over zijn korte officiële debuut bij zijn nieuwe club. En hij keek ook al even naar de verdere toekomst. En dus ook naar RSC Anderlecht, de club van zijn hart waar het allemaal begon.

De supporters van RSC Anderlecht die hadden gehoopt dat Big Rom deze zomer of ten laatste volgende zomer naar Neerpede zou komen? Die komen bedrogen uit. In de zomer van 2028 lijkt het er dan weer wél van te komen.

RSC Anderlecht mag Romelu Lukaku vermoedelijk pas in de zomer van 2028 verwelkomen

“Ik heb hier bij Fenerbahçe voor één seizoen met optie op een extra jaar getekend. Hopelijk kan ik die twee jaar uitdoen", opende Lukaku zijn reactie bij Het Laatste Nieuws na de wedstrijd tegen Olympique Lyon. "Nadien keer ik terug naar huis", liet hij er geen twijfel over bestaan. 

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Misschien wordt de optie volgende zomer niet gelicht en dan kan Lukaku mogelijk in de zomer van 2027 al naar Anderlecht komen, maar dat zou ook mogelijk betekenen dat Big Rom er geen topseizoen heeft opzitten. Voor alle partijen is het mogelijk beter dat Lukaku de komende twee jaar lekker veel speelt en belangrijk kan zijn, om dan in topvorm naar Neerpede te komen.

9 reacties
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